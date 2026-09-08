Encontro reuniu representantes dos municípios classificados e apresentou orientações técnicas; competições serão realizadas de 8 a 18 de outubro

publicado em 21/09/2026

Encontro reuniu representantes dos municípios classificados e apresentou orientações técnicas; competições serão realizadas de 8 a 18 de outubro Foto: Prefeitura de Votuporanga

Votuporanga deu mais um passo na preparação para receber a 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior "Horácio Baby Barioni". Na última sexta-feira (18/9), a Câmara Municipal de Votuporanga sediou o Congresso Técnico da competição, que reuniu representantes dos municípios classificados e marcou o início dos preparativos técnicos para a realização dos Jogos. O encontro foi conduzido pela equipe técnica da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.Durante o Congresso, foram apresentados procedimentos técnicos e demais informações que nortearão a participação dos municípios durante a competição. Os representantes também receberam orientações sobre locais de hospedagem, alimentação e pontos turísticos de Votuporanga, entre outras informações importantes para a organização das delegações. O momento ainda foi dedicado ao alinhamento entre as equipes e à recepção dos representantes dos municípios que estarão na cidade durante os Jogos.Participaram o prefeito Jorge Seba; o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari; o chefe dos 88º Jogos Abertos, Edvaldo Benedito Brito; a secretária dos Jogos, Ivone Lauton; Rafael Morno Castelani, representando a secretária estadual de Esportes, Cláudia Carletto; Cristiane Jatobá, chefe da Seção Regional de Esportes de São José do Rio Preto; e o vereador Marcão Bráz, representando a Câmara Municipal.O prefeito Jorge Seba destacou a estrutura e a capacidade de Votuporanga para receber os atletas e as equipes participantes. "Votuporanga não é apenas uma cidade acolhedora, mas uma cidade que tem vontade de acolher e faz isso muito bem. Temos capacidade, infraestrutura e condições para realizar um grande evento. Agradeço a toda a comissão dos Jogos Abertos do Interior, ao secretário Marcello e a toda sua equipe, que constantemente fazem pelo esporte. Quero agradecer especialmente aos 181 municípios e dar boas-vindas a todos. Teremos aqui, durante os Jogos, cerca de 8 mil pessoas circulando entre atletas e comissões, conhecendo e recebendo os bons ares de Votuporanga", afirmou.O secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, ressaltou o apoio do prefeito e o trabalho conjunto para a realização da competição. "O prefeito apoia muito o esporte em nossa cidade, fazendo com que ele cresça cada vez mais. Votuporanga vai receber todas as cidades participantes com muito carinho e temos certeza de que vamos executar um lindo trabalho, desenvolvido pelas equipes da Prefeitura e também do Estado. Todos serão acolhidos e receberão nosso apoio para que cada atleta, com certeza, deixe sua marca nos Jogos", destacou.11 dias de competiçõesVotuporanga já está em contagem regressiva para um dos maiores eventos esportivos de sua história, que será realizada de 8 a 18 de outubro e deverá reunir cerca de 8 mil atletas, além de comissões técnicas, familiares e visitantes de diferentes regiões do Estado de São Paulo. Durante 11 dias, a cidade será palco de disputas em 28 modalidades esportivas, além do Beach Tennis e Tiro Esportivo, como modalidades extras. A programação inclui Atletismo, Badminton, Basquetebol, Basquetebol 3x3, Biribol, Bocha, Boxe, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Kickboxing, Malha, Natação, Supino, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling (luta olímpica) e Xadrez.Para receber toda essa programação, as competições serão distribuídas por diversos pontos do município, ocupando escolas, ginásios esportivos, clubes, o Parque da Cultura e outros espaços. Entre os principais locais estão o Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho", o Centro Social Urbano (CSU) "Jane Maria de Lacerda Soares", o Centro Municipal de Educação Esportiva "Mario Covas", a Unifev (Cidade Universitária) e a Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada 27).