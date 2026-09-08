Os seis atletas selecionados na peneira realizada na Arena Plínio Marin passarão agora por uma nova etapa de avaliação

publicado em 22/09/2026

Arena Plínio Marin; o Clube Atlético Votuporanguense está formando o time que participará da Copinha Foto: Divulgação

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense (CAV) realizou, na semana passada, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, uma avaliação para atletas nascidos entre 2007 e 2009, visando à formação da categoria Sub-20. A atividade, popularmente conhecida como peneira, foi destinada a jovens que buscam uma oportunidade de integrar as categorias de base do clube.Ao todo, 60 atletas participaram da avaliação. Depois das atividades realizadas no estádio, seis jogadores foram selecionados para avançar à próxima etapa do processo de formação da equipe.A Alvinegra está formando o elenco Sub-20 que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2027, tradicional competição de categorias de base do futebol brasileiro. A preparação da equipe inclui a observação de atletas que possam integrar o grupo que representará o clube no torneio.Segundo a direção do CAV, esse tipo de avaliação está entre as mais difíceis de ser realizada pelo clube, devido à faixa etária dos participantes. Os atletas nascidos entre 2007 e 2009 estão próximos da transição para o futebol profissional, etapa em que a avaliação técnica e o desempenho em campo ganham importância na definição dos jogadores que poderão seguir na estrutura do futebol do clube.Os seis atletas selecionados na peneira realizada na Arena Plínio Marin passarão agora por uma nova etapa de avaliação, dentro do processo de formação do elenco Sub-20 do Votuporanguense para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.Recentemente Clube Atlético Votuporanguense participou do Conselho Arbitral da Série A2 do Paulistão 2027, na capital. Durante a reunião, o principal tema abordado foi o formato que será adotado para a competição no ano que vem.Foram apresentadas quatro propostas sobre o formato, que manterá a quantidade de times deste ano, 16. A primeira seria manter o formato praticado nesta última edição, com um turno principal, depois os oito primeiros se qualificando para a fase quadrangular, semifinais e finais.A segunda opção, e que conta com apoio do CAV e de outras quatro times, prevê turno único e com os oito primeiros qualificando diretamente para um mata-mata, começando nas quartas de final. O terceiro formato apresentado manteria os grupos na segunda fase, mas deles sairiam apenas o primeiro colocado de cada, que se classificaria para uma final e, consequentemente, para a elite do Paulistão.A última opção de formato trata-se de uma ideia já descartada por vários dos clubes, na qual todos os 16 times iriam ser divididos em dois grupos regionalizados, com os quatro primeiros indo para um mata-mata.A decisão final sobre se o CAV vai ou não participar do campeonato de 2027 ficou para o dia 28 de outubro. Nesta data será realizado o Conselho Arbitral definitivo, que também definirá o formato do torneio no ano que vem.