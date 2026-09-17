Por trás de cada órgão captado existe uma história, uma família que, mesmo diante da dor da perda, escolhe transformar o sofrimento em esperança para outras pessoas

publicado em 21/09/2026

Foto: Santa Casa

Em meio ao Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, a Santa Casa de Votuporanga vivenciou, nesta sexta-feira (18), mais um momento que traduz o verdadeiro significado da palavra generosidade. A Instituição realizou a captação de fígado e córneas de um paciente de 64 anos, morador de Pontes Gestal, após a autorização da família para a doação.Por trás de cada órgão captado existe uma história, uma família que, mesmo diante da dor da perda, escolhe transformar o sofrimento em esperança para outras pessoas.Etapas da Captação de ÓrgãosO trabalho foi conduzido de forma minuciosa pela E-DOT (Equipe de Doação de Órgãos e Tecidos) da Santa Casa, em conjunto com as equipes envolvidas no processo. A captação exige organização, precisão, cuidado e respeito a protocolos rigorosos, desde a identificação do potencial doador e acolhimento da família até a realização dos procedimentos e o acondicionamento adequado dos órgãos e tecidos.1. Identificação do Potencial DoadorTudo começa com a avaliação de um paciente com morte encefálica ou parada cardiorrespiratória irreversível. Somente médicos experientes, com base em critérios rigorosos, podem confirmar esse diagnóstico.2. Notificação à E-DOTConfirmado o potencial para doação, a equipe médica aciona a E-DOT, que conduz todo o processo com ética e cuidado.3. Abordagem FamiliarEsse é o momento mais sensível. Médicos e psicólogos conversam com os familiares, acolhendo cada emoção e explicando o processo. A decisão da família é soberana e precisa ser respeitada com carinho e escuta.4. Avaliação Médica e CompatibilidadeCom a autorização, exames avaliam a viabilidade dos órgãos e sua compatibilidade com pacientes que aguardam na fila do transplante.5. Captação CirúrgicaUma equipe especializada realiza a retirada dos órgãos com dignidade, precisão e respeito. Todo o procedimento é feito de forma ética e cuidadosa.6. Transporte e TransplanteOs órgãos são enviados rapidamente para os hospitais onde os receptores aguardam. Cada segundo conta. Cada órgão representa vida nova, esperança, recomeço.“É um momento que exige muito profissionalismo, mas também muita sensibilidade. Hoje, queremos principalmente enaltecer a generosidade dessa família, que, em meio a um momento tão difícil, teve a grandeza de dizer sim à doação. Esse gesto pode significar uma nova oportunidade de vida para outras pessoas”, destaca Bruno Chiquetto, coordenador da E-DOT.No Setembro Verde, fica um convite que pode transformar despedidas em recomeços: converse com a sua família sobre a doação de órgãos. Diga hoje qual é a sua vontade, porque é a família que, nesse momento tão delicado, poderá autorizar a doação. Um gesto de amor pode atravessar a dor, alcançar outras famílias e permitir que, onde uma vida se encerra, outras histórias possam continuar.