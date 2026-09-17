Evento começa às 19h30, na sede da instituição, com participação gratuita e aberta à comunidade

publicado em 21/09/2026

Evento começa às 19h30, na sede da instituição, com participação gratuita e aberta à comunidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Faculdade Futura de Votuporanga realiza hoje, segunda-feira (21), a partir das 19h30, uma roda de conversa dedicada ao Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio e valorização da vida. O encontro será realizado na sede da instituição, localizada na avenida Vale do Sol, com participação gratuita e aberta à comunidade.A atividade reunirá estudantes, profissionais e moradores interessados em acompanhar a discussão sobre saúde mental, prevenção do comportamento suicida, emoções, sentimentos e formas de cuidado. A proposta é criar um espaço de diálogo e reflexão, ampliando o debate para além do ambiente acadêmico.A roda de conversa contará com a presença do professor-doutor e psicólogo Tiago Moreno Lopes e do médico psiquiatra dr. José Rubens Naime.A participação de profissionais de diferentes áreas da saúde busca proporcionar uma abordagem multidisciplinar. Durante o encontro, o público poderá acompanhar discussões sobre saúde mental e prevenção do suicídio, além de questões relacionadas à identificação das próprias emoções e à importância do cuidado.O Setembro Amarelo é tradicionalmente marcado por ações de conscientização sobre a prevenção do suicídio e pela ampliação do debate sobre saúde mental. Para o psiquiatra José Rubens Naime, a mobilização também é importante por colocar em evidência assuntos que, muitas vezes, permanecem fora das conversas cotidianas.Segundo o médico psiquiatra, o período dedicado ao Setembro Amarelo contribui para ampliar a discussão sobre saúde mental e prevenção ao suicídio.“É um mês em que falamos da saúde mental e também da prevenção ao suicídio. É um período dedicado à discussão desses assuntos que normalmente não são discutidos; ao contrário, são até desprezados, motivos de chacota ou considerados sem importância”, destacou.A proposta da Faculdade Futura é levar essa discussão para o ambiente acadêmico e, ao mesmo tempo, possibilitar a participação da comunidade. A roda de conversa pretende abordar o tema de maneira aberta, criando uma oportunidade para que estudantes e demais participantes tenham contato com informações e reflexões relacionadas ao cuidado com a saúde mental.Além da mobilização concentrada no mês de setembro, a atividade também pretende chamar a atenção para a necessidade de que os assuntos relacionados à saúde mental sejam discutidos de forma contínua.O doutor Tiago destaca que abordar o Setembro Amarelo envolve não apenas falar sobre prevenção, mas também estimular a observação das próprias emoções e sentimentos.“Falar de saúde mental e abordar esse tema é trazer essa auto-observação. O paciente, a pessoa, o estudante, tem que se observar. Então, o evento desta segunda-feira é uma roda de conversa com a comunidade e com os alunos, envolvendo esse assunto que também traz políticas públicas de prevenção e cuidado. É um mês em que abordamos a prevenção do comportamento suicida, mas é também um mês de cuidado, de falar sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, é muito importante trazer o Setembro Amarelo para ser abordado novamente na Faculdade Futura.”A declaração reforça a proposta de ampliar a abordagem para aspectos relacionados ao cotidiano e ao cuidado emocional. A discussão prevista para o encontro inclui tanto a prevenção do comportamento suicida quanto a atenção à saúde mental e às emoções.A participação é gratuita e aberta à comunidade. A instituição convida estudantes e demais interessados a comparecerem hoje à Faculdade Futura e acompanharem a discussão conduzida pelos profissionais convidados.A campanha Setembro Amarelo busca ampliar a conscientização sobre a prevenção do suicídio e a valorização da vida, promovendo espaços de diálogo sobre saúde mental.A realização de atividades como rodas de conversa permite que o assunto seja tratado em diferentes ambientes, incluindo instituições de ensino, locais de trabalho e espaços comunitários. A discussão também aborda a importância do cuidado com as emoções e da busca por apoio diante de situações de sofrimento emocional.Na Faculdade Futura, a atividade desta segunda-feira pretende reunir a comunidade acadêmica e a população em torno de um tema diretamente relacionado à saúde e ao bem-estar. O encontro começa às 19h30, na sede da instituição, localizada na avenida Vale do Sol.