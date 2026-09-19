O advogado e produtor rural esteve no estúdio acompanhado do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, também do PSD

publicado em 22/09/2026

Candidato a deputado federal pelo PSD participou ontem da rodada de entrevistas da Cidade FM Foto: A Cidade

Da RedaçãoA Cidade FM recebeu nesta segunda-feira (21) o candidato a deputado federal Eleuses Paiva Filho, do PSD, em mais uma edição da rodada de entrevistas promovida pela emissora com candidatos da região. Aos 37 anos, o advogado e produtor rural esteve no estúdio acompanhado do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, também do PSD.Filho do médico e ex-deputado federal Eleuses Paiva, atual secretário de Estado da Saúde de São Paulo, o candidato apresentou suas principais propostas e comentou temas nacionais. Entre as bandeiras destacadas estão o reajuste da Tabela SUS, a ampliação do limite de faturamento dos microempreendedores individuais e a redução da carga tributária.Ao explicar o que o motivou a disputar sua primeira eleição, Eleuses Paiva Filho afirmou acreditar na política como instrumento de transformação social. “Eu acredito realmente que a política é o único instrumento que nós temos para realizar as transformações sociais que o Brasil precisa”, declarou.Embora esta seja sua primeira candidatura, Eleuses disse que acompanha a atividade política desde a infância e participou das campanhas anteriores de seu pai, auxiliando na coordenação. Segundo ele, assumir a condição de candidato representa uma experiência diferente.Desde a pré-campanha, Eleuses estima que deverá percorrer mais de 400 dos 645 municípios paulistas. Para o candidato, as viagens ajudam a compreender as diferentes realidades existentes no Estado e as principais demandas de cada região.A saúde ocupou boa parte da entrevista. Eleuses afirmou que saúde, educação e segurança pública devem ser as áreas prioritárias de atuação do Estado. Entre as primeiras medidas que pretende defender na Câmara dos Deputados está a atualização da Tabela SUS, responsável por definir os valores repassados aos hospitais pelos procedimentos realizados.Segundo o candidato, a tabela federal acumula uma defasagem de mais de duas décadas, comprometendo o financiamento das Santas Casas e demais unidades que prestam atendimento pelo Sistema Único de Saúde.“Imagina o trabalhador que recebeu o salário há 20 anos viver hoje, na nossa realidade de 2026, com o mesmo salário. Com certeza é inviável, e é isso que acontece na saúde pública”, comparou.Eleuses citou como referência a Tabela SUS Paulista, criada pelo Governo do Estado para complementar os pagamentos feitos pela União. Na avaliação do candidato, o modelo adotado em São Paulo demonstra que é possível melhorar a remuneração dos serviços sem ampliar o gasto público total, por meio de uma redistribuição dos recursos existentes.“Eu sou a favor da redução do gasto público. O bolo já está assado, está feito. A gente só tem que repartir de uma forma diferente. O que falta é coragem política”, afirmou.Durante a entrevista, ele também sustentou que o SUS enfrenta um problema histórico de subfinanciamento e defendeu uma participação maior do poder público no custeio da saúde.O prefeito Jorge Seba destacou a participação de Eleuses e de seu pai nas articulações para a implantação do Hospital Materno-Infantil de Votuporanga, que está sendo construído junto à Santa Casa.Eleuses elogiou a estrutura e os serviços oferecidos pela Santa Casa de Votuporanga. Segundo o candidato, a qualidade do hospital e a credibilidade conquistada pela instituição foram determinantes para viabilizar o novo complexo.Ele também destacou que a ampliação da assistência em Votuporanga deverá ajudar a reduzir a demanda encaminhada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, permitindo que os casos de maior complexidade sejam distribuídos de maneira mais adequada pela rede regional.Ao falar sobre empreendedorismo, Eleuses defendeu que o limite anual de faturamento do microempreendedor individual seja elevado dos atuais R$ 81 mil para, pelo menos, R$ 120 mil.Além do aumento imediato, o candidato propõe a criação de um mecanismo de atualização periódica do teto, evitando que a inflação e a elevação dos custos reduzam, ao longo dos anos, a capacidade de faturamento dos pequenos empreendedores.O candidato também demonstrou preocupação com os impactos da reforma tributária, especialmente para o setor de serviços e para os produtores rurais. Ele defendeu a redução de impostos associada ao controle dos gastos e à diminuição do peso da máquina pública.Ao encerrar sua participação, Eleuses agradeceu o espaço concedido pela Cidade FM e destacou a importância dos veículos de comunicação para a democracia.A rodada de entrevistas datem como objetivo abrir espaço para que os candidatos da região apresentem suas propostas, ideias e posicionamentos, contribuindo para que o eleitor conheça as opções disponíveis e faça sua escolha de maneira consciente.