O nadador Fernando Scheffer fez uma breve pausa na aposentadoria, anunciada há dois meses

publicado em 15/10/2026

Foto: Arquivo pessoal

Aposentado, mas nem tanto. Medalhista de bronze na prova dos 200 metros livres das Olimpíadas de Paris, em 2024, o nadador Fernando Scheffer fez uma breve pausa na aposentadoria, anunciada há dois meses, para abraçar um desafio inédito na carreira: competir nos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”.Com a camisa de Santos, onde passou os últimos anos de carreira profissional, Scheffer estreia nas “Olimpíadas Caipiras” no próximo dia 15, quando tem início as provas de natação.“Apesar de ter uma carreira longa no esporte, com duas participações olímpicas e diversas competições internacionais, ainda não havia tido a oportunidade de viver essa experiência. Estou muito feliz de poder representar Santos”, conta.Além da possibilidade de aumentar sua coleção particular de medalhas, Scheffer vê os Jogos Abertos como um importante palco para fazer valer o senso coletivo e o sentimento de pertencimento. Por isso, traça até um paralelo com a principal competição poliesportiva do mundo.“Olimpíadas e Jogos Abertos são competições com dimensões e contextos diferentes, mas existe um paralelo importante: o sentimento de representar algo maior do que você. Nas Olimpíadas, você representa o seu país; nos Abertos, seu município. Em ambos os casos, existe uma responsabilidade e um orgulho muito grandes de vestir a camisa”, explica.Maior campeão dos Abertos, com 26 títulos, Santos vai a Votuporanga com um time de peso para quebrar o jejum de 23 anos sem levantar a taça. Além de Scheffer, os santistas escalaram outros cinco atletas olímpicos: os também nadadores Daynara Paula, André Linhares, Léo de Deus e Guilherme Basseto, e a paratleta Jennyfer Parinos, do tênis de mesa, bronze nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro-2016 e Tóquio-2020, mas que nos Abertos compete como convencional.Quando mergulhar na piscina do Parque Aquático Savério Maranho, em Votuporanga, Scheffer só vai se preocupar em curtir cada braçada, sem pressão por tempo e resultado. “Estou vivendo essa primeira experiência e quero aproveitar o momento, contribuir com Santos e entender como será essa nova etapa na minha vida.”A 88ª edição dos Jogos Abertos chega este ano a Votuporanga pela primeira vez e vai reunir mais de 9 mil atletas de 155 municípios, que competem em 28 modalidades oficiais, mais duas, beach tennis e tiro esportivo, experimentais, que não somam pontos no ranking geral. São José dos Campos é o atual heptacampeão do evento.