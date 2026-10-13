Rodrigão é campeão olímpico e atual vice-prefeito e secretário de Esportes e Lazer de Praia Grande, que participa dos Jogos Abertos

publicado em 15/10/2026

Rodrigo Santana, o Rodrigão, é dono de três medalhas olímpicas com a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei Foto: Prefeitura e Praia Grande

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO multicampeão com a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei Rodrigo Santana, conhecido como Rodrigão, de 47 anos, lidera a delegação de Praia Grande na 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, realizada em Votuporanga. A delegação do município está hospedada na Escola Estadual Professor Cicero Usberti, em Valentim Gentil, cidade da região que recebe atletas e integrantes das equipes participantes da competição.Com trajetória marcada por conquistas nacionais e internacionais, Rodrigão conquistou três medalhas olímpicas defendendo o Brasil: ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, e prata nas edições de Pequim, em 2008, e Londres, em 2012. O ex-central integrou a geração vitoriosa do vôlei brasileiro durante a chamada era de ouro da modalidade, comandada pelo técnico Bernardinho.Ao longo da carreira pela Seleção Brasileira, ele participou de conquistas de três títulos da Copa do Mundo, três campeonatos mundiais, oito títulos consecutivos da Liga Mundial de Vôlei e um título dos Jogos Pan-Americanos. Os resultados consolidaram sua trajetória entre os atletas que fizeram parte de um dos períodos mais vitoriosos do voleibol masculino brasileiro.Atualmente, Rodrigão ocupa os cargos de vice-prefeito e secretário de Esportes e Lazer de Praia Grande. Ele também é técnico da Sabesp Praia Grande Vôlei, equipe do município que disputa o Campeonato Paulista da Divisão Especial e a Superliga B, competição nacional que reúne equipes em busca de espaço na principal divisão do voleibol brasileiro.À frente do projeto do vôlei praia-grandense, o campeão olímpico trabalha com o objetivo de levar a equipe à elite nacional, a Superliga A. Sob o comando de Rodrigão, o vôlei de Praia Grande conquistou o título dos Jogos Abertos do Interior de 2025. A equipe também garantiu a medalha de ouro nos Jogos Regionais de 2026, disputados em Praia Grande. A conquista foi ainda mais especial por ser em casa.