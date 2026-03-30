Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu, na noite desta quinta-feira (9), Ana Pavan Pereira, aos 92 anos de idade. Ela morava há mais de 50 anos na rua Francisco Villar Horta, mesmo lugar onde faleceu. O velório é nesta sexta-feira (10) até as 17h no Velório Municipal, seguido do enterro no Cemitério Municipal. Ela deixa cinco filhos, Antonio Donizete Pereira, José Aparecido Pereia, Maria Aparecida Pereira Bogaz, Maria do Carmo Pereira Ferrarez, Ana Paula Pereira dos Santos, quatro netos e dois bisnetos. A família agradece o apoio de todos.