Carmen Nascimento Amaral (Foto: Arquivo pessoal)
Faleceu nesta quinta-feira (2), Carmen Nascimento Amaral, carinhosamente conhecida como Carminha, aos 71 anos. Ela deixa o esposo, Alaor Tosto do Amaral, os filhos Carina, Gustavo e Juliana Amaral, a nora Daniela Megiani, os genros Gustavo Feriani e Marcelo Fávaro, além de oito netos. Carminha faleceu na cidade de Araguaína, no norte do Tocantins, onde passava alguns dias na casa de sua filha mais velha, Carina que é médica. Não haverá velório e o corpo será cremado. Carminha era muito conhecida na cidade, destacando-se por sua atuação ativa na comunidade. Ao lado de seu marido, Alaor Tosto do Amaral, participou intensamente das atividades do Rotary Clube de Votuporanga, contribuindo com dedicação e espírito solidário para diversas iniciativas sociais.