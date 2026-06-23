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Faleceu na manhã desta terça-feira (30), aos 84 anos, Mario Batista Giolo, servidor da prefeitura aposentado, carinhosamente conhecido como “Marinho”, morador da rua Javari.
Ele deixa a esposa Aparecida de Menezes Giolo, os filhos Adalberto Giolo (in memoriam), José Devair Giolo, Tereza Bernadete Giolo, Antônio Carlos Giolo, cinco netos e dois bisnetos, além de demais familiares e amigos.
O velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga, até às as 10h desta quarta-feira (1º). Em seguida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal
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