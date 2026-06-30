Ele faleceu de causas naturais

publicado em 20/07/2026

Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (20), aos 65 anos, Valter Duques de Oliveira, sindicalista aposentado, morador de Votuporanga.

Ele deixa a esposa Gigela, as filhas Caroline Victória, Jamile e Jaqueline e o filho João Victor, além de demais familiares e amigos.