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Faleceu na noite desta terça-feira (4), aos 84 anos, Luiz José dos Santos, lavrador aposentado, morador do Estela Park.
Ele deixa a esposa Ana Balduína dos Santos, a filha Sônia Aparecida dos Santos, os filhos Luiz Antônio dos Santos, José Roberto dos Santos e Benedito José dos Santos e netos, além de demais familiares e amigos.
O velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga até as 16h desta quarta-feira (5). Em seguida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Votuporanga.
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