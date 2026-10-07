O velório acontece no Velório Municipal de Votuporanga, a partir das 9h, e o sepultamento está marcado para as 15h desta segunda-feira.
Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu, aos 97 anos, o engenheiro civil Aldo Dezan, profissional bastante conhecido em Votuporanga e uma pessoa muito querida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.
Nascido em 27 de julho de 1929, Aldo construiu uma trajetória marcada pela dedicação à profissão, pelo carinho com as pessoas e, sobretudo, pelo amor à família.
Católico, tinha grande apreço pela música e pela arte. Gostava de tocar violão, cantar e escrever, cultivando talentos que faziam parte de sua personalidade e encantavam aqueles que conviviam com ele.
Pai, avô e bisavô, tinha na família seu maior orgulho e sua maior paixão. Deixa os filhos Eleonora Maria Dezan, Daniela Dezan Poiani, Aldo Ayrton Dezan e Jussara Dezan, além de netos, bisnetos, familiares e amigos, que guardarão com carinho sua memória e seu legado.
O velório acontece no Velório Municipal de Votuporanga, a partir das 9h, e o sepultamento está marcado para as 15h desta segunda-feira (19)