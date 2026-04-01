Mais do que um gesto de cuidado individual, essas práticas representam um compromisso coletivo com o bem-estar animal e com a construção de uma sociedade mais responsável.

publicado em 01/04/2026

Especialistas e protetores da causa animal reforçam que, ao adotar, a pessoa contribui diretamente para reduzir o número de animais abandonados Crédito: Arquivo pessoal

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brEm meio ao crescente número de animais em situação de rua, iniciativas de conscientização sobre castração e adoção têm ganhado cada vez mais destaque. Mais do que um gesto de cuidado individual, essas práticas representam um compromisso coletivo com o bem-estar animal e com a construção de uma sociedade mais responsável.Para a cuidadora de animais Arlete Lira, fundadora do Instituto Cia do Bicho, a castração é uma das ferramentas mais eficazes no combate ao abandono. “A castração é de extrema importância para os animais, porque, primeiro, controlamos a superpopulação de cães e gatos que vivem em situação de rua, reduzindo o abandono e o sofrimento”, destaca.Além de contribuir para o controle populacional, o procedimento também traz benefícios diretos à saúde dos animais. “Sem contar que previne tumores, como o de mama, próstata e testículo, ajuda a prevenir infecções e diminui comportamentos como brigas, fugas, marcação de território e agressividade”, explica Arlete. Segundo ela, outro fator importante é a redução de ninhadas indesejadas, muitas vezes responsáveis pelo aumento do abandono.A cuidadora também chama atenção para uma realidade comum: muitos tutores acabam abandonando filhotes por não saberem como lidar com a reprodução dos animais. “Muitas pessoas abandonam seus animais por conta de pegarem cria e não saber o que fazer, e acabam soltando esses animais nas ruas”, afirma.De acordo com Arlete, a castração também está diretamente ligada à qualidade de vida. “Um animal castrado vive mais tempo. Em resumo, a castração só traz benefícios para o animal e para o tutor. É um ato de amor e responsabilidade”, reforça.Quando o assunto é adoção, o posicionamento é claro. Para ela, adotar vai além de um gesto de carinho: é uma ação social. “Sem sombras de dúvidas, a adoção é um ato de responsabilidade social”, pontua.Especialistas e protetores da causa animal reforçam que, ao adotar, a pessoa contribui diretamente para reduzir o número de animais abandonados, além de dar uma nova oportunidade a cães e gatos que muitas vezes já sofreram maus-tratos. No entanto, a adoção exige preparo e comprometimento, já que o animal precisará de cuidados ao longo de toda a vida.Diante desse cenário, a conscientização se torna peça-chave. Informar a população, desmistificar a castração e incentivar a adoção responsável são caminhos fundamentais para mudar essa realidade. Pequenas atitudes, quando somadas, têm o poder de transformar vidas, tanto dos animais quanto das pessoas que escolhem cuidar deles.Ao unir castração e adoção, a sociedade dá um passo importante rumo a um futuro com menos abandono e mais respeito aos animais.