Maior feira educacional do interior paulista será realizada nos dias 8 e 9 de abril, no Villa Conte

publicado em 02/04/2026

Pela quarta vez, Expoeducare será realizada em uma megaestrutura no Villa Conte. foto: Rodrigo Pessoa Fotógrafo

Em Rio Preto, a 4ª edição da Expoeducare reúne especialistas para debater o tema “Escola e Família: uma parceria que precisa dar certo”. Considerada a maior feira educacional do interior paulista, o evento será realizado nos dias 8 e 9 de abril, no Villa Conte, com uma megaestrutura preparada para receber o público a partir das 7h. A programação inclui palestras, workshops, troca de experiências e uma feira com expositores que apresentam as principais novidades e tendências da educação.A Expoeducare 2026 conta com nomes de destaque nacional e internacional em suas áreas de atuação, como Ana Beatriz Barbosa Silva, Geraldo Peçanha, Nino Paixão, Isa Minatel, Fernanda King, Ana Picolini, Emilia Cipriano, Diogo Almeida, Selma de Niêta, Ronaldo Estima Júnior, além das fundadoras da SOS Educação e embaixadoras oficiais da Expoeducare, Taís Bento e Roberta Bento.O evento é promovido pelas marcas Educare: Educação Transformadora, Suíte Marketing e Ferraz Eventos. A Comissão Organizadora conta também com a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), o ADE Noroeste Paulista, a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp) e, nesta edição, tem o apoio do Centro do Professorado Paulista (CPP), do Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista (Cinorp) e da Lindoya Verão.De acordo com um dos organizadores da Expoeducare, Antônio Câmara, o evento tem como objetivo discutir o futuro da educação, apresentar inovações e oferecer soluções que facilitem o ensino em todas as etapas, da educação básica ao ensino superior. “Serão mais de 40 expositores, experiências imersivas, atividades de formação, workshops, palestras inspiradoras e conexões que fazem sentido para educadores, gestores e instituições que acreditam na educação como força de transformação”, afirma. Ainda segundo o CEO, a expectativa é superar o público da edição anterior, que reuniu mais de cinco mil participantes entre professores, gestores, secretários e lideranças educacionais em Rio Preto.O tema central da Expoeducare 2026 parte da constatação de que o alinhamento entre escola e família é determinante para o desenvolvimento educacional, emocional e social de crianças e jovens. Em um contexto marcado por mudanças nas dinâmicas familiares, pela aceleração tecnológica e pela incorporação da Inteligência Artificial (IA) na educação, essa relação tornou-se mais desafiadora. Para o professor e Diretor de Conteúdo da Expoeducare, Marcelo Battysta, o debate proposto responde a uma demanda concreta do cotidiano escolar. “A parceria entre escola e família é indispensável, mas precisa ser construída de forma intencional, com comunicação clara, empatia e participação efetiva das duas partes”, afirma.Visitação gratuitaA visitação à área de expositores e a participação nos workshops e nas minipalestras são gratuitas, mediante inscrição pelo site www.expoeducare.com.br. O prazo para as inscrições é até o dia 3 de abril (sexta-feira). No site, também está disponível a lista de hotéis oficiais da Expoeducare. Os ingressos para as palestras pagas estão esgotados.A Editora Brasil Cultural é a patrocinadora master da Expoeducare 2026. A patrocinadora diamante é a Systemic. O CPP (Centro do Professorado Paulista) é o patrocinador ouro. O patrocinador prata é o Instituto AlfaeBeto – Ciência na Educação. Os expositores são: Editora Brasil Cultural, Systemic, CPP, Instituto AlfaeBeto – Ciência na Educação, Colégio Invictus, Piraporiando, Trilhar, Sênior Editora, AMA, Brinca Comigo Brincadeiras, Cdtech, Cenários Projetos Educacionais, Cinorp, Correa Editora Educacional, Desk Móveis Escolares, Grupo IBEP, Grupo Infinity Soluções Integradas, Maqmóveis, Little Maker, Imperium Soluções Educacionais, CESC CURSOS, Foccus, Editora Saber, Bits e Blocos, Ciranda Cultural e MG Distribuidora e Atacadista Educacional. A agência de viagens oficial é a Aport Turismo – Viagens Exclusivas.