A faixa “Last Goodbye”, disponibilizada recentemente, simboliza a estreia do votuporanguense na carreira internacional

publicado em 16/04/2026

Durante um período nos Estados Unidos, o cantor esteve em Nashville, cidade reconhecida como um dos principais polos da música country Foto: Instagram Gustavo Mioto

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDando sequência ao projeto de ampliar sua presença fora do Brasil, o votuporanguense Gustavo Mioto inicia uma nova etapa ao lançar seu primeiro trabalho totalmente em inglês. A faixa “Last Goodbye”, disponibilizada recentemente, simboliza essa mudança e serve como prévia de um álbum inédito.Durante um período nos Estados Unidos, o cantor esteve em Nashville, cidade reconhecida como um dos principais polos da música country, onde trabalhou na construção do novo repertório. Na ocasião, ele colaborou com artistas e compositores do gênero, buscando incorporar influências internacionais ao seu estilo, tradicionalmente ligado ao sertanejo. A música “Last Goodbye” foi escrita em parceria com James Slater, Andrew Capra, Josh Dorr e Giana, além do próprio Mioto.Embora ainda não tenha confirmado uma turnê, o artista revelou que já recebeu convites e avalia possibilidades para apresentações no exterior. A expectativa é que os shows aconteçam no próximo ano, entre os meses de março e abril.Recentemente Mioto foi destaque de uma reportagem especial do Fantástico em que o jornalista Maurício Ferraz esteve com o cantor em Nashville, onde o votuporanguense falou sobre essa nova etapa de sua carreira. Em relação à letra da música, ele contou: “é sempre daquele jeito, essa história de idas e vinda, nunca ter aquele último final”.“A gente embarca hoje em mais uma jornada nova. A maior de todas até agora. Venho sonhando e trabalhando nisso e finalmente chegou a hora. Minha primeira música em outra língua, Last Goodbye, tá vindo aí. E nada disso seria possível sem vocês terem me feito chegar tão longe. É a primeira vez que eu fico nervoso pra lançar algo, e isso é muito legal depois de 14 anos de carreira quase. Obrigado por me levarem com vocês sempre, e que Deus nos abençoe em mais uma”, acrescentou.Gustavo Mioto é um cantor e compositor nascido em 12 de março de 1997, Ele se tornou conhecido nacionalmente por sua atuação no gênero sertanejo, especialmente a partir da segunda metade da década de 2010, quando passou a emplacar músicas de grande alcance nas plataformas digitais e rádios. É filho de Marcos Mioto, empresário que acompanha sua carreira artística, e de Ana Paula Mioto.