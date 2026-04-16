Serviço de alta complexidade beneficia pacientes de 52 municípios e marca nova era tecnológica nos 76 anos da instituição

publicado em 16/04/2026

Foto: Santa Casa

A implantação do serviço de Neurocirurgia na Santa Casa de Votuporanga representou uma mudança concreta na realidade assistencial de toda a região noroeste paulista. Em um ano de funcionamento, o serviço passou a oferecer atendimento de alta complexidade para pacientes de 52 municípios, reduzindo a necessidade de deslocamentos longos e garantindo acesso mais rápido ao tratamento especializado em situações, muitas vezes, tempo-dependentes.Desde fevereiro do ano passado, já foram realizados 412 procedimentos neurocirúrgicos de alta complexidade, além de 543 internações e 836 atendimentos ambulatoriais — números que demonstram a relevância do serviço e a demanda reprimida existente na região.“A neurocirurgia é uma especialidade em que o tempo faz diferença. Em muitos casos, minutos ou horas impactam diretamente no prognóstico do paciente. Poder oferecer esse atendimento aqui em Votuporanga mudou completamente a dinâmica do cuidado regional”, explica o neurocirurgião e coordenador do serviço, Dr. Luiz Antônio Teixeira Castelan.Além do impacto assistencial, o serviço trouxe um avanço significativo na humanização do cuidado, permitindo que pacientes permaneçam próximos de suas famílias durante a internação e o processo de recuperação.“Quando o tratamento acontece perto de casa, o paciente enfrenta a doença com uma rede de apoio muito maior. Isso faz diferença não apenas no aspecto emocional, mas também na recuperação.”Outro marco importante deste primeiro ano foi o fortalecimento tecnológico da especialidade, com a aquisição de um microscópio cirúrgico suíço de última geração, equipamento que ampliou a segurança e a precisão dos procedimentos realizados.“Trata-se de uma tecnologia que eleva significativamente o nível técnico das cirurgias, permitindo maior precisão, menor manipulação tecidual e potencial redução de complicações.”A aquisição do equipamento foi possível graças ao engajamento da comunidade, por meio da campanha beneficente “Noite Premiada”, que arrecadou quase R$ 1 milhão para o hospital.“Esse equipamento simboliza algo maior do que tecnologia. Ele representa o envolvimento da comunidade com a Santa Casa e demonstra o quanto a população acredita no fortalecimento da medicina de alta complexidade na nossa região.”Ao completar 76 anos, a Santa Casa de Votuporanga consolida, com a Neurocirurgia, mais um importante avanço em sua trajetória institucional, reforçando seu papel como referência regional em assistência de alta complexidade.