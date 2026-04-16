Instituição acumula reconhecimentos nacionais e internacionais que atestam a segurança do paciente, a inclusão e um ambiente de trabalho acolhedor

publicado em 16/04/2026

Foto: Santa Casa

A trajetória de uma instituição de saúde se constrói com dedicação diária à vida e uma busca incessante por fazer sempre o melhor. Na Santa Casa de Votuporanga, esse compromisso histórico com a excelência é validado por uma série de selos e certificações rigorosas. Mais do que quadros na parede, esses reconhecimentos refletem a prioridade absoluta do hospital: oferecer um atendimento seguro, humanizado e de altíssima qualidade para toda a comunidade.A base para alcançar padrões tão elevados está na valorização e no preparo de quem cuida. Como reflexo desse investimento contínuo na equipe, a Santa Casa atingiu uma marca expressiva: foram mais de 2.100 horas de treinamentos dedicadas à capacitação de seus colaboradores apenas entre o início de 2025 e o começo deste ano. Esse preparo constante garante resultados práticos de excelência, como a manutenção da taxa de infecção hospitalar abaixo de 1% no último ano, um índice excepcional e muito inferior ao limite de 5% estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).O reconhecimento dessa dedicação técnica e humana ultrapassa as fronteiras do município. Desde 2023, a Santa Casa possui a certificação ONA nível 2 (Acreditado Pleno), que atesta os altos padrões de segurança e a gestão integrada dos processos. No mesmo ano, o hospital reforçou seu papel social ao conquistar o Selo “Todos Nós”, garantindo atendimento prioritário, identificação adequada e um ambiente verdadeiramente inclusivo para pessoas no espectro autista.A agilidade que salva vidas também é destaque. Em 2025, a instituição recebeu o prestigiado Prêmio WSO Angels, certificação internacional que reconhece a excelência no tratamento do Acidente Vascular Cerebral (AVC). Enquanto o protocolo mundial estabelece atendimento em até 60 minutos, a equipe da Santa Casa superou a meta, registrando uma média de apenas 53 minutos para socorrer os pacientes.Por trás de todo esse cuidado, existe um ambiente acolhedor. O complexo conquistou, em 2024 e novamente em 2025, o prêmio “Lugares Mais Incríveis para Trabalhar”, concedido pela FIA e pelo Estadão, sendo a única Santa Casa do Brasil a ostentar esse selo.Mais do que acumular prêmios, a Santa Casa de Votuporanga reafirma, a cada dia, que sua maior conquista é a excelência no cuidado. A instituição não se acomoda com os resultados alcançados; pelo contrário, utiliza cada reconhecimento como combustível para uma busca contínua por aprimoramento. É com esse olhar voltado para o futuro e para a melhoria permanente que o hospital segue sua missão de unir precisão técnica, segurança e, acima de tudo, um profundo respeito à vida.