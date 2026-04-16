Movidos pelo altruísmo puro, voluntários e doadores transformam tempo e recursos em esperança, formando a verdadeira força vital do hospital

publicado em 16/04/2026

Foto: Santa Casa

Neste 16 de abril, os corredores da Santa Casa de Votuporanga ecoam um sentimento que nenhuma medicina explica: a gratidão profunda a quem doa parte de si para curar o outro. Há uma legião de pessoas que entregam seu tempo, suor e recursos sem buscar absolutamente nenhuma vantagem pessoal ou aplauso. São heróis anônimos, movidos apenas pelo desejo genuíno de aliviar a dor de quem nem conhecem, provando que o bem-estar coletivo é a maior recompensa que existe.Sem essa força voluntária, a Santa Casa simplesmente não existiria. É esse amor puro que sustenta iniciativas como o Bazar do Bem, mantido por mãos incansáveis desde 2014. Na esquina da Avenida da Saudade com a Rua Minas Gerais, itens doados se transformam em equipamentos médicos e conforto para pacientes do SUS. Ali, cada peça vendida é um abraço na comunidade.Essa generosidade também transcende fronteiras. Os tradicionais leilões de gado unem o agronegócio e as cidades vizinhas em uma grande celebração da vida, na qual o esforço não é para si, mas para garantir atendimento a milhares de famílias. Esse cuidado também mora na simplicidade: doações diárias de alimentos, leite e produtos de limpeza mostram que todo gesto, por menor que pareça, é gigantesco para quem precisa.O desejo de amparar o próximo também se faz presente na rotina. Pela campanha "Saúde que dá Prêmios", a população doa por meio da conta de água da Saev Ambiental. Já pelo Cadastro Automático na Nota Fiscal Paulista (CNPJ 72.957.814/0001-20), cupons fiscais se transformam em tratamento humanizado. Embora essas ações sorteiem prêmios, o verdadeiro troféu para esses doadores é saber que o hospital continua salvando vidas.A cada voluntário, parceiro e doador, a nossa mais profunda gratidão. Vocês são a alma da Santa Casa e nos ensinam, todos os dias, que viver para o próximo é a forma mais bonita de existir.Para apoiar a Santa Casa de Votuporanga, ligue para o número (17) 3405-9133, ramais 2378, 2327 e 2328.