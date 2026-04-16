Com previsão de entrega para 2027, a grandiosa estrutura anexa à Santa Casa de Votuporanga realizará o antigo sonho da UTI Pediátrica na região, ampliando a capacidade de salvar vidas

publicado em 16/04/2026

Foto: Santa Casa

Olhar para a trajetória da Santa Casa de Votuporanga é também enxergar o horizonte promissor que se desenha logo ali, no terreno anexo à instituição. Onde antes havia apenas um espaço vazio e muitos sonhos, desde março deste ano as máquinas de terraplanagem preparam o solo para erguer o que será um dos maiores e mais importantes marcos da saúde regional: o Hospital Materno-Infantil (HMI). A movimentação de terra é o primeiro passo visível de um projeto que transformará para sempre o atendimento às mães e crianças de dezenas de municípios.Anunciada no fim do ano passado pelo governador Tarcísio de Freitas, a obra representa um investimento robusto de cerca de R$ 40 milhões. Esse montante é fruto de uma união de forças sem precedentes, somando R$ 15 milhões do Governo do Estado de São Paulo e R$ 25 milhões divididos entre a Prefeitura de Votuporanga, a Unifev e a própria Santa Casa, que assumirá a futura gestão da unidade. Mais do que tijolos, cimento e cifras expressivas, os mais de 6,8 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em quatro pavimentos, abrigarão a esperança e o alívio de milhares de famílias."O Hospital Materno-Infantil é a materialização do nosso compromisso contínuo e inabalável com a vida. Teremos uma estrutura de ponta para acolher nossas gestantes e nossas crianças com a dignidade, o conforto e a segurança que elas merecem, suprindo uma carência histórica de toda a nossa região", destaca o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero, evidenciando o impacto social da nova unidade.A grandiosidade do projeto arquitetônico e assistencial impressiona e enche de orgulho a comunidade. Com a tão aguardada inauguração prevista para dezembro de 2027, o HMI ampliará significativamente a capacidade de atendimento do complexo hospitalar. Serão 104 novos leitos à disposição da população, além de três modernas salas cirúrgicas e três salas de Parto, Pré-Parto e Pós-Parto (PPPs), desenhadas para oferecer um ambiente acolhedor e seguro para a chegada de novas vidas.No entanto, a maior expectativa e o coração deste novo hospital batem mais forte em torno do novo serviço de Unidade de Terapia Intensiva. Serão 30 leitos de UTI, englobando cuidados neonatais, Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal (UCINCo e UCINCa) e a tão sonhada UTI Pediátrica. Esse é um desejo antigo não apenas da Santa Casa, mas de todas as mães e pais da região. A nova UTI garantirá um atendimento altamente especializado e profundamente humanizado para os casos mais delicados, salvando vidas e promovendo a recuperação com todo o suporte necessário, sem que os pequenos pacientes precisem enfrentar longas e exaustivas viagens para outros grandes centros médicos.É com os olhos voltados para esse futuro de expansão e cuidado aprimorado que a instituição celebra sua história de dedicação à comunidade. O crescimento físico reflete o amadurecimento de uma vocação que nasceu há mais de sete décadas e que continua se renovando a cada desafio."Chegar aos 76 anos construindo um hospital dessa magnitude mostra que a Santa Casa de Votuporanga nunca parou no tempo. Nossa essência é o cuidado, e nossa meta é sempre evoluir. Parabéns a todos os colaboradores, médicos, parceiros e à comunidade que fazem parte dessa família e que nos ajudam, diariamente, a cuidar do nosso bem mais precioso: a vida", finaliza Amaro Rodero, celebrando o passado de lutas e o futuro de conquistas.