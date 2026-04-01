Navarrete afirmou que a cidade não está se tornando violenta

publicado em 01/04/2026

Foto: A cidade

O capitão Navarrete falou sobre a segurança pública na cidade após questionamentos por parte da população relacionados à violência e à sensação de insegurança, abordando dados recentes, estrutura de atendimento e percepção da corporação sobre o cenário atual.Durante a entrevista, ao ser questionado se o município estaria se tornando mais violento, Navarrete negou e apresentou dados recentes sobre a criminalidade local. “Não [a cidade não está se tornando violenta] de forma alguma, muito pelo contrário, nós temos uma redução de índices, então, assim, apesar do crescimento populacional, nós temos uma redução de índices criminais. Então, até o mês anterior, nós tivemos zero homicídios, zero roubos, nós tivemos zero ocorrências com violência sexual, no mês anterior. Nós tivemos dois furtos de veículos, esses dois furtos, os veículos foram localizados, entregues aos proprietários, autor foi preso, então é uma cidade tranquila”, afirmou.O comandante também destacou que, de acordo com os levantamentos da corporação, os índices registrados em Votuporanga estão dentro da normalidade quando comparados a outros municípios e, até abaixo de cidades de porte semelhante. “Então, são índices que ocorrem, infelizmente o crime acaba acontecendo, e nosso objetivo é zerar as ocorrências, mas a gente sabe que um ou outro delito acaba acontecendo, não é a realidade de Votuporanga. Nós temos ocorrências graves, ocorrências de violência, não é a realidade da cidade, muito pelo contrário, então eu acredito que a cidade está bem tranquila”, disse.Sobre a estrutura de atendimento, Navarrete explicou que o efetivo da Polícia Militar atualmente é considerado suficiente para o patrulhamento e atendimento das ocorrências, embora exista uma priorização nos chamados, especialmente aqueles que envolvem risco à vida ou à integridade física. Segundo ele, esse critério orienta a atuação das equipes no dia a dia.O capitão também ressaltou o apoio do poder público municipal na área de segurança, destacando a parceria por meio da Atividade Delegada. “Mas o efetivo é suficiente no atendimento dessas demandas, nós temos um apoio muito grande por parte da Prefeitura, o prefeito Jorge Seba, desde o seu primeiro mandato, ele se colocou à disposição das necessidades de segurança pública. E através da Atividade Delegada, ele sempre implementou o máximo possível para a segurança pública durante todo o período, então nós temos um empenho muito grande da Prefeitura, também na área de segurança pública, envolvida com a área de segurança pública, através da atividade delegada, o que é essencial para a gente manter os serviços de forma adequada e o baixo índice criminal na nossa cidade”, concluiu.