Com quase 326 mil atendimentos no último ano e o início das obras da nova unidade materno-infantil, a instituição celebra mais de sete décadas de dedicação incondicional à vida

publicado em 16/04/2026

Foto: Santa Casa

Neste dia 16 de abril, a Santa Casa de Votuporanga completa 76 anos de portas abertas para a vida. O que começou como um esforço coletivo e solidário de pioneiros na década de 1940 hoje se consolida como um dos maiores e mais importantes complexos de saúde do interior paulista. Para marcar a data, a instituição não apenas olha para o seu passado de superação, mas também celebra um presente de números grandiosos e projeta um futuro promissor com o início das obras do tão sonhado Hospital Materno-Infantil.A evolução histórica impressiona. Em 1950, quando foi inaugurada oficialmente, a capacidade da instituição era de apenas 80 leitos e uma sala cirúrgica, atendendo a seis cidades da região, com uma população estimada em 35 mil pessoas. A equipe pioneira contava com nove médicos e cerca de 30 profissionais, incluindo apenas uma enfermeira padrão. Hoje, a realidade é outra: são 224 leitos ativos, sustentados pela dedicação de mais de 1.300 colaboradores, 256 médicos no corpo clínico e 68 residentes. Um verdadeiro exército do bem que atende, atualmente, 52 cidades da região e uma população estimada em meio milhão de pessoas.“Celebrar os 76 anos da Santa Casa de Votuporanga é celebrar uma história construída por muitas mãos e um compromisso que atravessa gerações. Desde a sua origem, a Santa Casa nasceu da solidariedade e cresceu amparada pela confiança da comunidade”, destaca o provedor da instituição, Amaro Rodero.O tamanho desse compromisso se reflete na rotina intensa de seus corredores. Apenas entre março de 2025 e março de 2026, o hospital registrou quase 326,5 mil atendimentos, sendo 70% destinados a moradores de Votuporanga e 30% a pacientes de cidades vizinhas. Desse total, mais de 71 mil foram casos de urgência e emergência. A vocação para o cuidado acessível fica evidente no volume de procedimentos: foram mais de 737 mil exames realizados e quase 19 mil cirurgias, com a grande maioria dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).A excelência também se destaca na alta complexidade e na segurança do paciente. No último ano, foram realizadas quase 270 cirurgias cardíacas (mais de 200 delas pelo SUS) e mais de 46 mil sessões de diálise. Além disso, a taxa de infecção hospitalar ficou em apenas 0,91%, índice de excelência muito inferior aos 5% estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).“Nossos números refletem um compromisso inabalável com a sociedade. Manter índices de excelência, como a nossa baixíssima taxa de infecção, e oferecer uma estrutura de alta complexidade demonstra que a qualidade da assistência é a nossa prioridade absoluta. Cada refeição servida, cada exame realizado e cada cirurgia feita traduzem o nosso respeito por quem confia a sua vida em nossas mãos”, ressalta o provedor.No mesmo período, a maternidade do hospital celebrou a chegada de mais de 2 mil bebês. E é justamente pensando no começo da vida que a Santa Casa projeta seus próximos anos. Em março de 2026, tiveram início os trabalhos de limpeza do terreno e terraplanagem para a construção do Hospital Materno-Infantil, uma obra grandiosa anunciada no fim do ano passado. Com um investimento total de cerca de R$ 40 milhões, resultado da união de esforços do Governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura de Votuporanga, da Unifev e da própria Santa Casa, o novo espaço será um marco na saúde regional.Com previsão de inauguração para dezembro de 2027, o Hospital Materno-Infantil terá 6,8 mil metros quadrados distribuídos em quatro pavimentos, em uma área anexa à Santa Casa. A estrutura contará com 104 leitos, incluindo 30 de UTI (neonatal, pediátrica e cuidados intermediários), além de três salas cirúrgicas e três salas de Parto, Pré-Parto e Pós-Parto (PPP). A UTI Pediátrica, em especial, representa a concretização de um desejo antigo de toda a região, garantindo suporte especializado para salvar vidas e promover a recuperação dos casos mais delicados.Para encerrar este ciclo de comemorações e abrir as portas para o futuro, Amaro Rodero deixa uma mensagem de gratidão a todos que fazem parte dessa trajetória de 76 anos:“Talvez não exista símbolo mais bonito deste momento do que o início da construção do Hospital Materno-Infantil justamente no ano em que a Santa Casa completa 76 anos. É como se a instituição estendesse os braços para acolher ainda mais o começo da vida. Parabéns à nossa amada Santa Casa e a cada colaborador, médico, parceiro e voluntário que faz deste hospital o que ele é e nos ajuda a seguir em frente. Nossa força vem de vocês, para que possamos continuar firmes em nossa missão: acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós.”