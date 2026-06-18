Empresa especializada em comunicação digital desenvolve totem interativo com sistema CAA — Comunicação Aumentativa e Alternativa — instalado no primeiro ponto de ônibus humanizado e inclusivo do município

publicado em 23/06/2026

Foto: Divulgação

A AdPlay, empresa especializada em soluções de comunicação digital, totens interativos e tecnologia para espaços públicos, acaba de entregar mais um projeto que une inovação e inclusão social: o totem digital interativo instalado no Ponto de Ônibus Humanizado e Inclusivo inaugurado no dia 20 de junho de 2026, na Avenida Senador Feijó, no centro de Cotia/SP.O ponto — primeiro do gênero na cidade e referência estadual em mobilidade urbana acessível — foi viabilizado pela Prefeitura de Cotia, por meio de parceria com a iniciativa privada, e integra uma série de recursos de conforto e acessibilidade: climatização, Wi-Fi gratuito, carregadores de celular, televisores, minibiblioteca, piso tátil e painel sensorial voltado à neurodiversidade. O totem da AdPlay é a peça central da comunicação digital do espaço.O equipamento desenvolvido pela AdPlay é um totem touchscreen de parede de 27 polegadas, com tela em modo retrato, resolução FullHD, proteção anti-vandalismo e chassi em alumínio anodizado — projetado para operação contínua em ambientes públicos externos.Sua principal inovação é o sistema de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), tecnologia assistiva reconhecida pela ONU como essencial para a inclusão de pessoas com deficiência. Por meio de pictogramas coloridos organizados em quatro painéis temáticos, qualquer pessoa consegue se comunicar com um único toque na tela — e o totem responde com voz sintetizada em português:?? Emergências — “Preciso de ajuda”, “Estou com medo”, “Estou com dor”, “Chame ajuda”?? Necessidades básicas — “Estou com sede”, “Estou com fome”, “Preciso de banheiro”?? Informação de transporte — “Qual ônibus eu pego?”, “Onde estou?”, “Que horas são?”?? Família e segurança — “Cadê minha mãe?”, “Procuro minha família”, “Quero falar com um guarda”O sistema beneficia simultaneamente crianças e adultos com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), pessoas não verbais, idosos, turistas e qualquer usuário em situação de vulnerabilidade comunicacional.O totem integra o programa municipal “Cotia com Sinais”, exibindo QR Code que conecta pessoas surdas a intérpretes de Libras em tempo real, 24 horas por dia. Pictogramas dedicados ao Cartão CIPTEA (identificação de pessoas com autismo) e ao Cartão Girassol (deficiências ocultas) completam o painel — garantindo acolhimento também a usuários com necessidades invisíveis.Toda a aplicação roda em plataforma web hospedada na infraestrutura própria da AdPlay, com monitoramento remoto, atualização de conteúdo à distância e operação 100% online.A AdPlay é uma empresa brasileira especializada em comunicação digital, totens interativos, mídia programática e tecnologia para espaços públicos e privados. Com portfólio que inclui desde painéis de mídia digital (DOOH) até sistemas de autoatendimento para food service, a empresa desenvolve soluções completas — do hardware ao software — com foco em desempenho, acessibilidade e experiência do usuário.Com atuação em todo o Brasil, a AdPlay combina engenharia de software, design de produto e estratégia de comunicação para entregar projetos que transformam espaços comuns em ambientes inteligentes, conectados e inclusivos.O projeto do Ponto de Ônibus Humanizado de Cotia atende à Lei Brasileira de Inclusão (nº 13.146/2015), à Lei Federal nº 15.249/2025 — que obriga a CAA em espaços públicos — e às normas da ABNT NBR 9050:2020.