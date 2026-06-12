A equipe brasileira enfrenta o Haiti a partir das 21h30, em mais um compromisso pela competição
O evento será realizado no Bar Dom Pedro, em Votuporanga, com início às 18h30 e programação estendida até a 1h Foto: Divulgação
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
A parceria entre o Bar Dom Pedro e a rádio Cidade 94,7 FM retorna hoje para a transmissão do segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A equipe brasileira enfrenta o Haiti a partir das 21h30, em mais um compromisso pela competição.
O evento será realizado no Bar Dom Pedro, em Votuporanga, com início às 18h30 e programação estendida até a 1h. Antes e após a partida, o público poderá acompanhar apresentações da banda Lier.
A estrutura contará com telão e televisores distribuídos pelo salão para a transmissão do confronto. “Temos telão e TVs no salão para você não perder nenhum lance deste jogaço. Ah, e aquele chopp bem gelado sai por R$ 6,99 até as 21h”, convidaram os organizadores.
O Bar Dom Pedro está localizado na avenida Nasser Marão, 4.285, em Votuporanga. Reservas e informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (17) 99745 – 6962.