Evento de reinauguração acontece nesta quarta-feira, dia 18 de junho, às 19h, e marca a implantação de um Eletroposto de Recarga Turbo na cidade

publicado em 18/06/2026

Foto: Divulgação

Votuporanga se prepara para receber uma importante novidade no setor de energia renovável e mobilidade elétrica. Nesta quarta-feira, dia 18 de junho, às 19h, acontece a reinauguração e lançamento oficial da NewSolar Group e da NewMobile, em um evento especial que promete apresentar ao público um novo conceito em tecnologia, sustentabilidade e inovação.Um dos grandes destaques será a implantação de um Eletroposto de Recarga Turbo em Votuporanga, estrutura que estará disponível tanto para proprietários de veículos elétricos quanto para motoristas de aplicativo. A iniciativa representa um avanço significativo para o município, contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura necessária diante da crescente demanda por veículos elétricos e incentivando a transição para uma mobilidade mais sustentável.Durante o evento, também será apresentado o nascimento da NewMobile dentro do ecossistema da NewSolar Group, grupo empresarial que já atua no setor de energia renovável por meio da NewSolar Engenharia, referência em projetos de energia fotovoltaica para residências, empresas, propriedades rurais e indústrias.A proposta da NewMobile é ampliar a atuação do grupo, conectando energia limpa, tecnologia e mobilidade elétrica em um mesmo ambiente de soluções. A iniciativa reforça o compromisso com o futuro da energia e com alternativas mais econômicas e sustentáveis para consumidores, empresas e profissionais que dependem diariamente da mobilidade urbana.A apresentação também destacará as tendências do mercado de mobilidade elétrica, os benefícios econômicos e ambientais dessa tecnologia e os impactos positivos que esse investimento poderá trazer para Votuporanga e toda a região. Além de estimular o uso de veículos elétricos, o projeto fortalece a cidade como referência regional em inovação e infraestrutura voltada ao futuro.A reinauguração e lançamento oficial da NewSolar Group e NewMobile serão realizados na Avenida Francisco Vilar Horta, nº 4380, no Bairro do Café, em Votuporanga/SP.Com o tema “Uma nova energia está chegando a Votuporanga”, o evento convida a comunidade, empresários, profissionais do setor e interessados em tecnologia a conhecerem de perto o futuro da energia e da mobilidade elétrica.