Iniciativa valoriza produções sobre cooperativismo de crédito e conta com avaliação de profissionais reconhecidos pela atuação na imprensa e na comunicação do país

publicado em 22/06/2026

Foto: Divulgação

O Prêmio Sicredi Comunicação em Rede, que está na reta final das inscrições para jornalistas e criadores de conteúdo de todo o Brasil, acaba de divulgar a comissão julgadora responsável pela seleção dos trabalhos finalistas. O júri reúne um grupo de profissionais com ampla trajetória no jornalismo e na comunicação, reforçando o compromisso da iniciativa com a qualidade, diversidade e relevância das produções avaliadas.A seleção dos vencedores será conduzida por um colegiado formado por profissionais de reconhecida trajetória no jornalismo, na comunicação, na academia e no cooperativismo. São eles:Alda Cristina Costa - jornalista, doutora em Ciências Sociais e pós-doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura. Docente da Universidade Federal do Pará (UFPA);Camila Rodrigues da Silva - gerente de dados e investigação da Alma Preta Jornalismo;Clara Maffia - gerente geral da OCB (Organização das Cooperativas do Brasil), cientista política, especialista em Direito Constitucional e em Gestão Empresarial;Eduardo Ribeiro – jornalista com mais de 50 anos de profissão, fundou e dirige há quase 31 anos a revista digital Jornalistas&Cia;Lídia Borges - jornalista e coordenadora de Comunicação e Jornalismo do Sistema OCB/GO;Lylian Brandão - executiva com mais de 30 anos de experiência em estratégia e reputação, atuou como CEO e liderou a expansão da Merco no Brasil por uma década;Maíra Azevedo (Tia Má) - jornalista, artista e escritora, tem seu nome em produções renomadas e soma mais de um milhão de seguidores em suas redes sociais;Mara Luquet - jornalista há mais de 30 anos, foi editora da Veja, criou o FolhaInvest na Folha de S.Paulo e o caderno de investimentos do Valor Econômico. Atualmente é responsável pelo portal MyNews;Rosângela Florczak - doutora em Comunicação, professora da graduação e pós-graduação, e pesquisadora dos PPGCOM e PPGTeologia da PUC-RS;Sandra Raquew Azevêdo - jornalista, doutora em Sociologia, e professora titular da Universidade Federal da Paraíba (UFPB);Samuel Gomes – comunicador, criador do Guardei no Armário, autor publicado pela Companhia das Letras e vencedor do Shark Tank Brasil Creators 2025;Samuel Zanello Milléo Filho - jornalista, é coordenador de Comunicação do Sistema OCEPAR.Com experiências e áreas de atuação diversas, os jurados contribuem para uma avaliação plural, que considera não apenas aspectos técnicos, mas também o impacto social e a capacidade das produções de ampliar o entendimento sobre o cooperativismo de crédito no Brasil.“Mais do que reconhecer boas histórias, o prêmio busca estimular narrativas que gerem impacto positivo na sociedade. Ter um júri composto por referências em suas áreas é fundamental para identificar produções relevantes, inovadoras e capazes de conectar pessoas ao propósito do cooperativismo”, afirma a gerente de Reputação Corporativa do Sicredi, Bianca Franchini.A metodologia de avaliação do prêmio está estruturada em três pilares principais: qualidade técnica, impacto e criatividade. Entre os critérios considerados estão a consistência da apuração, inovação nos formatos, relevância social do conteúdo e potencial de engajamento junto ao público.Além da análise do júri, os três finalistas de cada categoria, formato e abrangência também participam de uma etapa de votação popular, ampliando o alcance da iniciativa e estimulando o engajamento do público com os conteúdos produzidos.A iniciativa reforça o posicionamento do Sicredi de incentivar o jornalismo e a produção de conteúdo qualificado, oferecendo não apenas reconhecimento financeiro, mas também visibilidade para histórias que evidenciam o impacto do cooperativismo de crédito no desenvolvimento econômico e social do país.As inscrições ficam abertas até o dia 30 de junho, e os finalistas de cada categoria serão anunciados no dia 09 de setembro, quando será aberta a votação popular. A cerimônia de premiação e anúncio dos grandes vencedores acontecerá no dia 18 de novembro, em São Paulo.O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.