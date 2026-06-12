o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa de Votuporanga recebeu um reforço especial, repleto de ciência, carinho e sustentabilidade: a doação de alfaces hidropônicas fresquinhas, cultivadas dentro do ambiente acadêmico

publicado em 18/06/2026

Foto: Santa Casa

A saúde e o bem-estar de um paciente hospitalizado começam muito antes da medicação; eles passam diretamente pelo prato. Uma alimentação balanceada, fresca e de alta qualidade é parte fundamental do processo de recuperação e cura. Sabendo disso, o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa de Votuporanga recebeu um reforço especial, repleto de ciência, carinho e sustentabilidade: a doação de alfaces hidropônicas fresquinhas, cultivadas dentro do ambiente acadêmico.A entrega, em parceria com o Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, marcou o encerramento de mais um ciclo de cultivo do projeto “Hortaliças Hidropônicas”, desenvolvido pelo Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA). Ao todo, a iniciativa colheu e destinou mais de 200 pés de alface para quatro entidades assistenciais essenciais do município, incluindo o nosso Complexo Hospitalar.O projeto une, de forma brilhante, a consciência ecológica ao conhecimento técnico e prático dos estudantes e professores do curso de Engenharia Agronômica da Unifev.Para além das técnicas de manejo da água e dos nutrientes essenciais da hidroponia, o projeto cumpre um papel social transformador. Ele planta na mente dos futuros profissionais a semente da cidadania e do olhar atento ao próximo.O docente do curso de Agronomia e coordenador do NVMA, Prof. Dr. Juliano Costa da Silva, expressou o orgulho de ver o esforço da comunidade acadêmica se transformando em benefício direto para a saúde regional:"É muito gratificante porque sabemos do trabalho de excelência que é realizado pela Santa Casa e poder contribuir com a doação de alimentos que nossos alunos ajudaram a produzir nos traz muito orgulho. Além de transmitir essa sensibilidade aos discentes envolvidos — que neste projeto foram em torno de 60 universitários —, nós mostramos que a técnica e a ciência devem sempre caminhar a serviço do bem-estar social."Na Santa Casa, as hortaliças doadas são rigorosamente higienizadas e preparadas para compor as refeições diárias de pacientes das mais diversas alas, trazendo mais cor, sabor e nutrientes para quem está em tratamento.Rosemir Lopes, o Milão, responsável pelo setor de Captação de Recursos do Hospital, fez questão de enaltecer o valor dessa parceria e agradecer o envolvimento de todos:"Receber alimentos frescos e de tamanha qualidade é uma alegria enorme para a nossa Instituição. O prato do paciente é parte do remédio dele, e saber que esse alface foi cultivado com tanto critério técnico e carinho por estudantes da nossa terra torna tudo ainda mais especial. Agradecemos imensamente ao Centro Universitário de Votuporanga, aos coordenadores e a cada um dos 60 alunos por estenderem a mão e o conhecimento para o bem-estar de quem mais precisa. Essa parceria engrandece a nossa comunidade."Essa ação reforça os laços históricos de cooperação entre o hospital e a Unifev, duas instituições que pulsam juntas pelo desenvolvimento e pela qualidade de vida em Votuporanga. Cooperar, ensinar e cuidar são formas complementares de proteger a nossa gente!