A peça #Juntos acompanha a história de três amigos no final do ensino médio que, ao planejarem seus caminhos, enfrentam a separação e buscam formas de se reconectar

publicado em 20/06/2026

A iniciativa é uma realização do Ministério da Cultura, Fundação Sicredi e Liga/DUX Produções, viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura Foto: Divulgação

Na manhã de ontem foi realizado em Votuporanga SP, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, o espetáculo #JUNTOS.A iniciativa é uma realização do Ministério da Cultura, Fundação Sicredi e Liga/DUX Produções, viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.O evento contou com a participação de 282 alunos do Instituto Federal de Votuporanga, que vivenciaram uma manhã repleta de conhecimento e experiências culturais. O espetáculo tem como premissa abordar temas relevantes para os jovens, como preparação para o futuro, educação financeira e a importância da cooperação.A peça #Juntos acompanha a história de três amigos no final do ensino médio que, ao planejarem seus caminhos, enfrentam a separação e buscam formas de se reconectar. Com o apoio de outros personagens e por meio da educação financeira, eles desenvolvem um projeto em comum.Com texto da dramaturga Dedé Ribeiro e direção do premiado Daniel Colin, o espetáculo apresenta, de forma leve e descontraída, os dilemas da transição da juventude para a vida adulta. “O espetáculo reflete, com leveza e bom humor, as questões que preocupam os jovens. Como se preparar para o futuro diante de tantos caminhos possíveis? Hoje, o espaço físico não precisa ser compartilhado para que as pessoas possam cooperar, se unir e construir seus projetos de vida juntas”, destaca Dedé Ribeiro.A realização do espetáculo contou com o apoio do município, evidenciando a força da cooperação entre instituições que acreditam no desenvolvimento da comunidade. A Secretaria de Cultura foi responsável pela organização do espaço, enquanto a Secretaria de Educação contribuiu viabilizando o transporte dos alunos do Instituto Federal até o local da apresentação.O momento também reuniu autoridades e parceiros locais, reforçando esse movimento conjunto em prol da cultura e da educação. Estiveram presentes o vice-prefeito Luiz Torrinha, representando o prefeito, a secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaína Cristina, além de parceiros da cidade, como o Sebrae."Ficamos felizes com o compromisso social da Sicredi em desenvolver ações como essa na nossa cidade e parabenizamos a instituição pela iniciativa", disse o vice-prefeito Luiz Torrinha."Agradecemos à Fundação Sicredi por trazer o projeto para Votuporanga e levar informações importantes como essa junto para nossas crianças e adolescentes utilizando a arte e a cultura com formas de comunicação", enalteceu a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva.O gerente regional da Sicredi Planalto das Águas PR/SP, Edemar Júnior, ressaltou a importância do projeto para a cidade: “Para o Sicredi, estar presente em Votuporanga com iniciativas como essa, reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento da comunidade local. Acreditamos que, ao levar educação, cultura e o conceito de cooperação para os jovens, estamos contribuindo para formar pessoas mais conscientes, preparadas e conectadas com o futuro.Esse é o nosso papel enquanto instituição financeira cooperativa: crescer junto com a comunidade, apoiando ações que geram impacto positivo e ajudam a construir uma sociedade mais próspera para todos.”O presidente da cooperativa, Fabio Peterlini, destaca: “Acreditamos que a cultura, aliada à educação financeira, é uma ferramenta poderosa de transformação, especialmente para os jovens que estão construindo seus projetos de vida.Ao apoiar uma montagem como #Juntos, reforçamos nosso compromisso de ampliar o acesso a oportunidades e de mostrar, na prática, que a cooperação é um caminho sólido para construir um futuro mais consciente, sustentável e coletivo.”Em Votuporanga, o Sicredi conta com duas agências para atendimento aos associados: uma unidade na região central, localizada na Rua São Paulo, nº 3127, e outra no bairro Pozzobon, na Avenida Emílio Arroio Hernandes, nº 2575.Os espaços foram pensados para oferecer um atendimento próximo e consultivo, reforçando o relacionamento com a comunidade. A população é convidada a conhecer as agências, entender mais sobre o modelo cooperativo e acessar soluções financeiras que contribuem para a organização, crescimento e realização de projetos de vida.O Sicredi possui histórico de apoio a projetos culturais em todo o Brasil. Entre 2015 e 2018, a peça Qual Vai Ser? percorreu 256 localidades, consolidando-se como uma das maiores turnês nacionais em número de cidades. Também fazem parte dessa trajetória os espetáculos A Caravana dos Poupedis, Rir e Poupar: é só Começar e Zum, Zum, Zum – A União Faz a Vida.O espetáculo #Juntos circulou pelo país em 2022, alcançando mais de 21 mil espectadores, percorrendo mais de 38 mil quilômetros e envolvendo cerca de 200 profissionais da cultura e do Sicredi. Já Zum Zum Zum – A União Faz a Vida voltou aos palcos entre 2023 e 2024, com apresentações em diversas regiões do Brasil e ampla aceitação do público.Sobre a autoraDedé Ribeiro é dramaturga, produtora e artista visual, com formação pela Paris I/Sorbonne e pela UFRGS. Possui uma trajetória consolidada na dramaturgia, com textos premiados e publicados, além de atuação em importantes projetos e coletivos literários. Seus trabalhos já circularam nacionalmente, com destaque para as peças Qual Vai Ser? e #Juntos. Em 2022, recebeu o Prêmio Trajetórias Culturais do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.Daniel Colin é doutor em Teatro pela UDESC e mestre e bacharel em Artes Cênicas pela UFRGS. Atua como diretor, ator, dramaturgo e pesquisador, sendo cofundador do grupo Teatro Sarcáustico. Possui ampla experiência em produções culturais e já recebeu diversos prêmios, como Açorianos, Tibicuera e Braskem em Cena. Destaca-se também pela participação em grandes eventos, como o Natal Luz de Gramado.A Fundação Sicredi, criada em 2005, é uma organização da sociedade civil que atua na promoção de iniciativas educacionais, culturais, sociais e ambientais. Seu objetivo é fortalecer o cooperativismo e ampliar o impacto positivo do Sicredi nas comunidades onde está presente, por meio do desenvolvimento de programas e projetos em todo o Brasil.