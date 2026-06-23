Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!
Impressão bloqueada!
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link http://www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2026/06/junior-nascimento-reassume-prefeitura-de-nhandeara-apos-mais-de-dois-meses-afastado-para-tratamento-de-saude-n87504 ou as ferramentas oferecidas na página. Se precisar copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco
Geral
Júnior Nascimento reassume Prefeitura de Nhandeara após mais de dois meses afastado para tratamento de saúde
Retorno do prefeito foi marcado por emoção, carinho dos servidores e gratidão; momento acontece na semana em que o município celebra 98 anos
Após mais de dois meses afastado para tratamento de saúde, o prefeito Júnior Nascimento reassumiu nesta semana o comando da Prefeitura de Nhandeara. O retorno foi marcado por emoção, carinho e gratidão, em uma recepção preparada pela equipe municipal.
Servidores e colaboradores receberam o prefeito com demonstrações de afeto, celebrando sua recuperação e sua volta às atividades do Executivo. O momento foi de grande emoção para Júnior, que agradeceu pelas orações, mensagens e gestos de apoio recebidos durante o período em que esteve afastado.
Nas redes sociais, o prefeito destacou a alegria de retornar à Prefeitura e reassumir a missão de trabalhar pela população nhandearense. Ele também agradeceu a Deus, à Nossa Senhora Aparecida, à esposa Suelen, aos familiares, amigos e a todos que estiveram ao seu lado durante o tratamento.
Durante sua ausência, a administração municipal foi conduzida pelo vice-prefeito Marcelo Silveira, que recebeu o reconhecimento de Júnior pelo trabalho realizado à frente do Executivo. O prefeito fez questão de agradecer ao vice pela dedicação, responsabilidade e compromisso com o município nesse período.
O retorno de Júnior Nascimento acontece em uma semana simbólica para Nhandeara, que celebra seus 98 anos de história, trabalho e conquistas. Além da emoção pela volta do prefeito, a data reforça o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento da cidade e o cuidado com a população.
Entre as prioridades da administração estão ações nas áreas de saúde, educação, geração de emprego e renda, qualificação profissional, lazer e bem-estar dos munícipes. A Prefeitura também tem promovido iniciativas voltadas ao fortalecimento dos serviços públicos, ao apoio aos pequenos negócios e à valorização da população.
Ao reassumir o comando do Executivo, Júnior Nascimento também parabenizou Nhandeara pelos 98 anos e convidou os moradores a participarem da programação comemorativa preparada para celebrar a data. Com fé, união e disposição para seguir trabalhando, o prefeito retoma suas atividades em um momento especial para o município, renovando o compromisso com uma Nhandeara cada vez mais desenvolvida, acolhedora e preparada para o futuro.
Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br
Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2026/06/junior-nascimento-reassume-prefeitura-de-nhandeara-apos-mais-de-dois-meses-afastado-para-tratamento-de-saude-n87504
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link {{link}} ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do jornal A Cidade estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Se precisa copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco