Retorno do prefeito foi marcado por emoção, carinho dos servidores e gratidão; momento acontece na semana em que o município celebra 98 anos

publicado em 24/06/2026

Foto: Divulgação

Após mais de dois meses afastado para tratamento de saúde, o prefeito Júnior Nascimento reassumiu nesta semana o comando da Prefeitura de Nhandeara. O retorno foi marcado por emoção, carinho e gratidão, em uma recepção preparada pela equipe municipal.

Servidores e colaboradores receberam o prefeito com demonstrações de afeto, celebrando sua recuperação e sua volta às atividades do Executivo. O momento foi de grande emoção para Júnior, que agradeceu pelas orações, mensagens e gestos de apoio recebidos durante o período em que esteve afastado.

Nas redes sociais, o prefeito destacou a alegria de retornar à Prefeitura e reassumir a missão de trabalhar pela população nhandearense. Ele também agradeceu a Deus, à Nossa Senhora Aparecida, à esposa Suelen, aos familiares, amigos e a todos que estiveram ao seu lado durante o tratamento.

Durante sua ausência, a administração municipal foi conduzida pelo vice-prefeito Marcelo Silveira, que recebeu o reconhecimento de Júnior pelo trabalho realizado à frente do Executivo. O prefeito fez questão de agradecer ao vice pela dedicação, responsabilidade e compromisso com o município nesse período.

O retorno de Júnior Nascimento acontece em uma semana simbólica para Nhandeara, que celebra seus 98 anos de história, trabalho e conquistas. Além da emoção pela volta do prefeito, a data reforça o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento da cidade e o cuidado com a população.

Entre as prioridades da administração estão ações nas áreas de saúde, educação, geração de emprego e renda, qualificação profissional, lazer e bem-estar dos munícipes. A Prefeitura também tem promovido iniciativas voltadas ao fortalecimento dos serviços públicos, ao apoio aos pequenos negócios e à valorização da população.

Ao reassumir o comando do Executivo, Júnior Nascimento também parabenizou Nhandeara pelos 98 anos e convidou os moradores a participarem da programação comemorativa preparada para celebrar a data.