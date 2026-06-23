Após mais de dois meses afastado para tratamento de saúde, prefeito reassumiu o comando do Executivo nesta semana e foi recebido com carinho pela equipe da Prefeitura

publicado em 24/06/2026

Foto: Divulgação

Nhandeara completa 98 anos celebrando uma trajetória marcada por trabalho, desenvolvimento e cuidado com as pessoas. A atual gestão, comandada pelo prefeito Junior Nascimento e pelo vice-prefeito Marcello Silveira, tem direcionado suas ações para áreas essenciais como educação, saúde, geração de emprego e renda, lazer e bem-estar dos munícipes.

A data ganhou um significado ainda mais especial com o retorno do prefeito Junior Nascimento às atividades. Após enfrentar sérios problemas de saúde e permanecer mais de dois meses afastado para tratamento, ele reassumiu nesta semana a missão de administrar o município. Na Prefeitura, foi recebido com festa, carinho e muita emoção pelos servidores, em um momento marcado pela gratidão, pela fé e pela alegria de sua recuperação.

Nas redes sociais, Junior Nascimento falou sobre o retorno e agradeceu o apoio recebido durante o período de licença. “Hoje é um dia muito especial para mim. Após mais de dois meses de licença, retorno à Prefeitura de Nhandeara e reassumo com muita alegria e gratidão a missão de servir nossa população como prefeito”, destacou.

O prefeito também fez questão de agradecer ao vice-prefeito Marcello Silveira, que conduziu a administração municipal durante sua ausência. “Quero agradecer, de forma muito especial, ao meu amigo e vice-prefeito Marcello, que conduziu a administração municipal com dedicação, responsabilidade e excelência durante esse período”, afirmou.

Em sua mensagem, Junior ainda agradeceu aos colaboradores da Prefeitura, à esposa Suelen, aos familiares, amigos e a todos que estiveram ao seu lado com orações, mensagens e gestos de apoio. Ele também manifestou gratidão a Deus e à Nossa Senhora Aparecida pela recuperação e pela oportunidade de retornar com saúde e motivação para continuar trabalhando por Nhandeara.

Além do momento de emoção, o prefeito também aproveitou para parabenizar o município pelos 98 anos e convidar a população para a programação comemorativa. “Estamos aqui hoje para parabenizar nossa querida Nhandeara pelos 98 anos. Quero convidar toda a população para a Resenha do Heitor, que acontece hoje, na praça, e também para sexta-feira, quando teremos um grande show com Mayck & Lyan, também na praça”, disse.

Entre as ações que reforçam o compromisso da administração com o futuro da cidade estão os investimentos em qualificação profissional, apoio aos pequenos negócios, incentivo ao agronegócio, valorização da educação e fortalecimento dos serviços de saúde. A Prefeitura também tem promovido iniciativas voltadas ao aprendizado, à convivência, ao lazer e à geração de oportunidades para a população.