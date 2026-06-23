Evento solidário será realizado no dia 12 de julho, às 11h, no Salão Paroquial, na Praça Nossa Senhora Aparecida
Foto: Divulgação
Parisi receberá, no dia 12 de julho, o Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga. O evento solidário será realizado a partir das 11 horas, no Salão Paroquial, localizado na Praça Nossa Senhora Aparecida.
A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para colaborar com a Santa Casa de Votuporanga, instituição que presta atendimento hospitalar a pacientes de diversos municípios da região, incluindo Parisi.
Além da participação da comunidade, o evento também conta com o apoio de doadores e parceiros que desejam contribuir com a causa. Quem quiser colaborar com doações pode entrar em contato pelos telefones: (17) 99718-1912, com Pedro Trento; (17) 99647-3794, com Marli; ou (17) 99708-6000, com Ziro.
O Leilão de Gado reforça a união da população em torno de uma causa importante, beneficiando uma entidade essencial para a saúde regional.
O evento tem apoio da Prefeitura Municipal de Parisi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde