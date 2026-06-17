Empreendimento comandado por Rubens Ávila passa a oferecer recarga rápida 24 horas, além de apresentar soluções em energia solar e armazenamento com tecnologia BESS

publicado em 20/06/2026

Votuporanga ganhou, nesta quarta-feira, 18 de junho, um novo marco no setor de energia limpa e mobilidade elétrica. A New Solar Group realizou a reinauguração de seu espaço e o lançamento oficial da New Mobile Eletroposto, iniciativa voltada ao atendimento de motoristas de veículos elétricos e híbridos plug-in da cidade e de toda a região.O anúncio foi feito durante entrevista concedida à rádio Cidade FM pelo diretor da empresa, Rubens Ávila, que esteve nos estúdios acompanhado de Lucas Félix e da equipe do grupo. Segundo Rubens, a proposta da New Mobile é solucionar uma das principais dificuldades enfrentadas por motoristas de carros elétricos, especialmente aqueles que trabalham por aplicativo: o tempo de recarga.Atualmente, muitos veículos elétricos são carregados em tomadas convencionais ou carregadores residenciais, processo que pode levar até sete horas para uma carga completa. Com o novo carregador rápido instalado pela empresa, esse tempo pode ser reduzido para cerca de 40 minutos, permitindo que o motorista retorne com mais agilidade ao trabalho.A New Mobile Eletroposto está localizada na Avenida Francisco Vilar Horta, nº 4380, em ponto estratégico da cidade, próximo ao Posto Cidade Jardim e com fácil acesso para quem chega pela Rodovia Euclides da Cunha. O funcionamento será 24 horas por dia, com sistema automatizado por aplicativo, leitura de QR Code e pagamento via Pix ou cartão de crédito.Durante o expediente, das 8h às 18h, os clientes também contarão com atendimento presencial, café, televisão e espaço de espera, oferecendo mais conforto enquanto o veículo é recarregado. Fora desse horário, o sistema seguirá operando normalmente de forma automática.De acordo com Rubens Ávila, Votuporanga já conta com uma frota estimada entre 1.000 e 1.500 veículos elétricos ou eletrificados, número que demonstra o crescimento do setor e a necessidade de estrutura adequada para atender essa nova demanda. Ele destacou ainda que o carro elétrico deixou de ser apenas uma tendência e já se tornou uma realidade no mercado.Um dos exemplos citados durante a entrevista foi o BYD Dolphin Mini. Segundo Rubens, uma carga completa pode custar aproximadamente R$ 80, permitindo uma autonomia em torno de 350 quilômetros, o que representa economia significativa em comparação aos veículos movidos a combustíveis tradicionais.A empresa também pensou em facilidades para os usuários. Caso o motorista coloque determinado valor de crédito e utilize apenas parte da recarga, o saldo permanece armazenado em sua conta, podendo ser utilizado posteriormente, inclusive em outro dia.Neste primeiro momento, o eletroposto inicia as atividades com um carregador rápido, mas a New Mobile já trabalha com planejamento de expansão, prevendo a instalação de novos pontos de recarga conforme o aumento da demanda.Além da mobilidade elétrica, a reinauguração da New Solar Group também marcou a apresentação de tecnologias ligadas ao armazenamento de energia. Durante o lançamento, foi demonstrado o funcionamento de um sistema BESS, composto por inversor híbrido e bateria, capaz de manter cargas prioritárias em funcionamento mesmo em caso de queda na rede elétrica.Na demonstração, foi explicado que o sistema pode manter ligados itens essenciais como iluminação, tomadas, Wi-Fi e equipamentos definidos pelo próprio cliente. A tecnologia foi apresentada como uma solução para residências, comércios, indústrias e propriedades rurais, garantindo mais segurança, autonomia e continuidade no fornecimento de energia.A apresentação contou ainda com a participação de representantes da WEG, que destacaram a utilização de bateria de lítio ferro-fosfato, com vida útil estimada em até 15 anos, dependendo da aplicação, e garantia de 10 anos. A solução reforça a proposta da New Solar Group de atuar com inovação, sustentabilidade e eficiência energética.Rubens Ávila, que é formado em Engenharia Elétrica, fundou a empresa em 2017 após uma trajetória profissional na área de manutenção industrial. Desde então, a New Solar Group se consolidou no mercado regional com projetos de energia solar e agora amplia sua atuação para a mobilidade elétrica e o armazenamento inteligente de energia.Com a reinauguração e o lançamento da New Mobile Eletroposto, Votuporanga passa a contar com uma estrutura moderna para atender motoristas de veículos elétricos, além de fortalecer seu posicionamento como cidade alinhada às novas tecnologias, à economia sustentável e ao futuro da energia limpa.