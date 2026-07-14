O novo empreendimento fica na Rodovia Euclides da Cunha, km 507, anexa ao antigo Posto Sertanejo

publicado em 24/07/2026

Rodrigo Paris esteve na rádio Cidade 94,7 FM para falar sobre o empreendimento Foto: A Cidade

daniel@acidadevotuporanga.com.brA Parizzi Churrascaria será inaugurada hoje, a partir das 18h30, na Rodovia Euclides da Cunha, km 507, anexa ao antigo Posto Sertanejo, que agora integra a Rede Duque. O novo empreendimento inicia as atividades com atendimento voltado ao almoço e ao jantar, funcionando todos os dias.Rodrigo Paris esteve ontem nos estúdios da rádiopara falar sobre o empreendimento.A Parizzi Churrascaria foi preparada para receber clientes e famílias em um ambiente estruturado, oferecendo sabor, qualidade e diversas opções de refeições.O estabelecimento disponibilizará diferentes modalidades de atendimento para atender aos mais variados perfis de consumidores. Entre as opções estão refeições à vontade com porção de churrasco, à vontade sem churrasco, refeição por quilo, pratos feitos e marmitex. As marmitas estarão disponíveis tanto durante o dia quanto no período da noite.Além do cardápio diário, a churrascaria contará com promoções especiais para o jantar. Às sextas-feiras e aos sábados, será oferecido mini rodízio para casal pelo valor de R$ 119,90. Aos domingos, o mini rodízio custará R$ 80 por pessoa ou R$ 150 para duas pessoas.A inauguração ocorre hoje, quando o público poderá conhecer as instalações da Parizzi Churrascaria e os serviços oferecidos pelo novo empreendimento.