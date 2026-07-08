Mensalmente, o Hospital realiza uma rigorosa vigilância para o fechamento de dados epidemiológicos

publicado em 14/07/2026

Foto: Santa Casa

Por trás de cada equipamento que bipa, de cada monitor que pisca e de cada leito ocupado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto da Santa Casa de Votuporanga, existe uma busca incansável: salvar vidas com o máximo de segurança. No mês de junho, essa dedicação silenciosa e diária se transformou em um motivo de grande orgulho para toda a Instituição. As nossas UTIs fecharam o mês com zero ocorrências de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).O resultado não é fruto do acaso. Mensalmente, o Hospital realiza uma rigorosa vigilância para o fechamento de dados epidemiológicos, que são notificados formalmente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O relatório de junho trouxe a confirmação de que o protocolo de segurança funcionou, blindando os pacientes contra ameaças invisíveis.Para quem atua na linha de frente, esse índice representa a colheita de um trabalho plantado com muito rigor e empatia a cada plantão. A enfermeira responsável pelas UTIs, Bruna Felix, destaca o papel fundamental da equipe multidisciplinar nessa conquista:"Manter uma UTI adulto totalmente livre de infecções relacionadas à assistência à saúde durante um mês inteiro é um desafio gigantesco, que exige vigilância constante e uma sintonia perfeita de toda a equipe. Cada higienização de mãos, cada cuidado na manipulação de cateteres e cada detalhe na assistência ao paciente são cruciais. Esse resultado de junho nos mostra que estamos no caminho certo, entregando um atendimento seguro e de altíssima qualidade a quem mais precisa de nós”, disse Bruna Felix, enfermeira responsável pelas Unidades de Terapia Intensiva.Conquistas consolidadas ao longo dos mesesA conquista de junho ganha ainda mais força quando analisamos o histórico recente de segurança das nossas unidades. O excelente indicador geral é reflexo de barreiras preventivas que vêm se consolidando há meses.Nas UTIs da Santa Casa, a taxa é zero para infecções associadas à sonda desde o mês de maio, e o setor comemora também a ausência total de infecção primária da corrente sanguínea desde março. São meses consecutivos de proteção ativa e processos assistenciais impecáveis à beira do leitoA força da prevenção nos bastidoresSe na UTI a assistência é direta, nos bastidores existe um trabalho minucioso de monitoramento, educação e parceria. O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) atua lado a lado com os setores, desenhando processos e garantindo que as melhores práticas científicas sejam aplicadas à beira do leito.Nessa engrenagem de proteção, a equipe de higiene e conservação desempenha um papel vital. A desinfecção rigorosa de cada superfície, leito, maçaneta e equipamento é a primeira e mais importante barreira física contra bactérias. O trabalho minucioso desses profissionais, muitas vezes silencioso, garante que o ambiente da UTI seja verdadeiramente um espaço de cura e recuperação segura.Sara Paulino dos Anjos, supervisora de Enfermagem do SCIH, reforça que a ausência de infecções em junho é o reflexo de uma cultura institucional baseada na segurança do paciente."Nós trabalhamos diariamente com o fechamento desses dados epidemiológicos e a notificação à Anvisa, mas o nosso maior indicador de sucesso é ver o paciente voltar para a sua família sem nenhuma intercorrência. Ter zero infecções nas UTIs em junho é a prova visual de que as nossas barreiras de prevenção são sólidas. É o resultado do engajamento de cada profissional — da assistência direta ao profissional da limpeza — que compreende que o controle de infecção se faz em cada pequeno gesto de cuidado”, complementou Sara Paulino dos Anjos, supervisora de Enfermagem do SCIH.Mais do que um número excelente em um relatório oficial, a "ausência de IRAS" em junho significa mais leitos liberados, tratamentos mais rápidos e, acima de tudo, mais famílias voltando completas para casa.Parabéns a todos os profissionais da equipe multiprofissional das UTIs, do SCIH e, em especial, à equipe de higiene e conservação por tornarem a nossa instituição um lugar cada vez mais seguro para acolher e curar.