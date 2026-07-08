Os alimentos foram recebidos pela líder de Captação de Recursos, Rosemir Lopes, que agradeceu a generosidade

publicado em 17/07/2026

Foto: Santa Casa

Na última quinta-feira (16), o produtor rural Cleber S. Rodrigues realizou a doação de berinjelas de sua própria produção para a Santa Casa de Votuporanga. Os alimentos foram recebidos pela líder de Captação de Recursos, Rosemir Lopes, que agradeceu a generosidade.Cleber, que é produtor rural, cultivou as berinjelas em sua própria propriedade e decidiu destinar parte da colheita para o hospital. A escolha pela Santa Casa não foi por acaso, o hospital é referência na região e já atendeu tanto ele quanto sua família em momentos de necessidade."Cada berinjela aqui carrega um pouco da minha gratidão. Minha família e eu já fomos acolhidos por este hospital em horas difíceis, e hoje eu pude retribuir com o fruto do meu trabalho. Não tem preço que pague a sensação de poder ajudar quem um dia nos ajudou", explicou.Para ele, doar vai muito além dos alimentos. "O que estou entregando hoje não são apenas legumes. É um pedaço do meu coração, do meu suor, da minha história. Saber que essas berinjelas vão virar refeição para quem está lutando pela vida me enche de uma alegria".Rosemir Lopes, líder de Captação de Recursos da Santa Casa, recebeu a doação com gratidão e destacou a importância do gesto para a instituição."Cada quilo de alimento faz diferença na nossa cozinha, ajudando a alimentar pacientes e acompanhantes. Somos imensamente gratos por esse ato de generosidade e por ver que a comunidade confia e abraça o nosso trabalho", diz.A Santa Casa de Votuporanga segue contando com doações da comunidade para manter o atendimento de qualidade que oferece a toda a região.