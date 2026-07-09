A rádio Cidade 94,7 FM estará presente no local a partir das 10h da manhã

publicado em 17/07/2026

Foto: Divulgação

A Hyundai Golden Motors de Votuporanga apresenta ao público o mais novo lançamento da marca no Brasil: o Hyundai i20, modelo que chega para marcar uma nova fase da fabricante, reunindo design moderno, amplo espaço interno, tecnologia de ponta e um excelente custo-benefício para quem busca evoluir de categoria.



Posicionado entre os hatches tradicionais e os SUVs compactos, o novo Hyundai i20 foi desenvolvido para oferecer mais conforto, conectividade e segurança, com versões equipadas com painel digital, central multimídia de última geração, pacote de tecnologias Hyundai SmartSense, seis airbags e motorizações que unem desempenho e eficiência. O modelo representa o conceito de "upgrade" da Hyundai, entregando um veículo mais sofisticado para quem deseja dar o próximo passo na hora de trocar de carro.



Na Hyundai Golden Motors, o lançamento já está disponível a partir de R$ 99.990 e, exclusivamente neste sábado, 18 de julho, os clientes terão uma condição especial de lançamento:

Bônus de R$ 5.000 na troca do seu Hyundai;

Primeira parcela somente para janeiro de 2027;

Condições especiais de financiamento durante a ação.

A expectativa da concessionária é receber clientes de Votuporanga e toda a região para conhecer de perto o lançamento, realizar test drive e aproveitar as condições exclusivas válidas apenas durante a ação especial de sábado.



Segundo a equipe da Hyundai Golden Motors, o novo i20 representa um dos lançamentos mais importantes da marca nos últimos anos e chega para atender consumidores que desejam um veículo com visual marcante, tecnologia embarcada e excelente relação entre custo e benefícios.



Os interessados podem visitar a Hyundai Golden Motors de Votuporanga neste sábado para conhecer todos os detalhes do novo Hyundai i20 e aproveitar as condições exclusivas de lançamento, válidas por tempo limitado.



A rádio Cidade 94,7 FM estará presente na Hyundai Golden Motors com o Pedágio da Cidade a partir das 10h da manhã. O público que comparecer ao local poderá saborear sorvetes Oggi, refrigerantes e açaí Di Matteo! Venha conhecer todos os detalhes do lançamento e aproveitar condições especiais e imperdíveis!





Informações:

Hyundai Golden Motors – Votuporanga. Av. José Marão Filho, 5640 - Jardim Yolanda, Votuporanga - Telefone: (17) 2035-0500