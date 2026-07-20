Novo empreendimento abre as portas das 8h às 16h, na Avenida Brasil, e reúne em um único espaço produtos, medicamentos, acessórios e cuidados veterinários

publicado em 31/07/2026

O Pet Shop Brasil será inaugurado das 8h às 16h, na Avenida Brasil, nº 4.745, no Jardim São Judas Tadeu Foto: Divulgação

Votuporanga ganha neste sábado, dia 1º de agosto, uma nova opção voltada ao cuidado, à saúde e ao bem-estar dos animais. O Pet Shop Brasil será inaugurado das 8h às 16h, na Avenida Brasil, nº 4.745, no Jardim São Judas Tadeu, com uma proposta diferenciada: oferecer, em um único local, produtos para diversas espécies e atendimento em consultório veterinário.O empreendimento é conduzido por Juliano e pelo filho Guilherme, médico-veterinário responsável pelos atendimentos. Segundo Juliano, a loja foi planejada para atender às diferentes necessidades dos tutores, criadores e apaixonados por animais.“Vamos oferecer várias alternativas de produtos para os pets, sejam eles cães, gatos, pássaros, coelhos ou peixes. Além disso, teremos um consultório veterinário, possibilitando que as pessoas encontrem, em um só lugar, tudo aquilo de que precisam para cuidar dos seus animais”, explicou.O Pet Shop Brasil contará com rações, medicamentos veterinários, acessórios e artigos destinados ao segmento pet. O espaço também foi preparado para proporcionar conforto e segurança aos animais e seus tutores durante o atendimento.À frente do consultório veterinário, Guilherme destaca que o acompanhamento profissional é importante não somente quando o animal apresenta algum problema de saúde, mas também para a realização de consultas preventivas e exames periódicos.“Quem tem um cão ou um gato poderá contar com o nosso cuidado e dedicação. Faremos o acompanhamento clínico de enfermidades, consultas de rotina, vacinação, vermifugação e orientação para o controle de pulgas, carrapatos e outros parasitas”, afirmou o médico-veterinário.Guilherme também reforça que a prevenção é o melhor caminho para preservar a saúde dos animais e evitar o agravamento de doenças. Manter as vacinas em dia, utilizar corretamente os vermífugos e realizar avaliações periódicas são cuidados fundamentais em todas as fases da vida do pet.“É muito importante manter a vacinação dos cães e gatos atualizada, assim como realizar exames periódicos, inclusive o exame de fezes, para verificar a existência de verminoses. A prevenção permite identificar possíveis problemas com antecedência e oferecer uma vida mais saudável ao animal”, destacou.Com o lema “Aqui começa o cuidado que o seu pet merece”, o Pet Shop Brasil convida toda a população de Votuporanga e região para conhecer sua estrutura durante a inauguração. O atendimento acontece neste sábado, das 8h às 16h, na Avenida Brasil, nº 4.745, Jardim São Judas Tadeu. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (17) 99707-8699.