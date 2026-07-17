Ao todo são 135 vagas destinadas à região de Votuporanga, onde cada participante receberá atendimento individualizado de um Agente Local de Inovação (ALI)

publicado em 29/07/2026

Foto: Sebrae

Produtores rurais que desejam aumentar a produtividade, reduzir custos e melhorar a gestão da propriedade podem se inscrever em um programa gratuito do Sebrae-SP que oferece acompanhamento especializado durante 12 meses. Ao todo, são 135 vagas destinadas à região de Votuporanga, onde cada participante receberá atendimento individualizado de um Agente Local de Inovação (ALI), com visitas mensais à propriedade para identificar oportunidades de melhoria e implantar soluções voltadas à realidade de cada negócio.O programa ALI Rural tem como objetivo tornar as propriedades mais eficientes, competitivas e sustentáveis, por meio de uma metodologia prática e personalizada. Durante o acompanhamento, o agente auxilia o produtor na organização da gestão, na redução de desperdícios, no aumento da produtividade e na identificação de novas oportunidades de crescimento."O produtor rural enfrenta desafios que vão muito além da produção. É preciso gerir o negócio de forma estratégica para manter a competitividade. O ALI Rural leva esse suporte técnico diretamente para a propriedade, com soluções construídas de acordo com a realidade de cada empreendedor, gerando ganhos de eficiência e resultados duradouros", destaca a consultora de negócios do Sebrae-SP, Eliana Germano.Podem participar produtores rurais com CNPJ Rural, produtores com Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), pescadores com registro e empresas de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) com atividades voltadas ao agronegócio nas regiões atendidas pelo programa.As 135 vagas contemplam produtores dos municípios de Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida d'Oeste, Aspásia, Auriflama, Cardoso, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela d'Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Guarani d'Oeste, Guzolândia, Indiaporã, Jales, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Nova Castilho, Nova Luzitânia, Ouroeste, Palmeira d'Oeste, Paranapuã, Parisi, Pedranópolis, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d'Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, Sebastianópolis do Sul, Três Fronteiras, Turiúba, Turmalina, Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil e Votuporanga.As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. As pessoas interessadas podem procurar o Sebrae-SP ou a unidade Sebrae Aqui de seu município para obter mais informações e garantir a participação. Também podem ser tiradas dúvidas com Eliana Germano, consultora de negócios, por meio do telefone (17) 99775-7262. Inscrições também pelo link https://contato.sebraesp.com.br/alirural.