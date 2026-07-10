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Um homem de 45 anos foi preso em flagrante no início da noite desta quinta-feira (16), após furtar um estabelecimento comercial localizado na rua Amazonas, no centro de Votuporanga. A prisão foi efetuada por policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo na área central do município.
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pela vítima logo após o crime. O comerciante informou que o estabelecimento havia sido alvo de furto e forneceu as características do suspeito, o que permitiu aos policiais iniciar buscas pela região.
Durante o patrulhamento, os militares localizaram o homem, identificado apenas pelas iniciais A.A.S., na rua Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo.
Com o suspeito, os policiais encontraram as duas bolsas furtadas do estabelecimento, ambas ainda com as etiquetas da loja. Conforme informou a PM, o homem possui antecedentes criminais por furto, roubo e homicídio.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial de plantão ratificou o flagrante. Ele permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais.