Com participação de Ana Castela, movimento reforça que cooperar é ter com quem contar em todos os momentos da vida

publicado em 08/07/2026

Foto: Divulgação

A partir de 5 de julho, a campanha "Cooperar é ter com quem contar" chega ao público com um manifesto inédito que traduz, de forma sensível, a essência do cooperativismo e o significado de contar com uma instituição que faz parte da trajetória das pessoas. No Sicredi, cooperar significa construir relações duradouras, em um modelo em que os associados participam das decisões, compartilham os resultados da cooperativa e ajudam a impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde vivem. Os resultados gerados pelas cooperativas retornam aos associados e também contribuem para fortalecer iniciativas que promovem o desenvolvimento das regiões onde o Sicredi atua.Desenvolvida para os estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, a campanha evidencia como esse modelo se traduz em uma relação próxima, baseada no conhecimento da realidade local e no compromisso de apoiar pessoas e negócios em diferentes momentos de suas vidas. Com a participação da cantora Ana Castela, associada ao Sicredi junto com sua família, e uma releitura de seu sucesso Olha Onde Eu Tô, a iniciativa aposta em uma narrativa emocional para dar vida a essa mensagem.O filme, com dois minutos de duração, é construído como uma declaração em primeira pessoa da própria cooperativa, mas amplia o significado da expressão "Olha onde eu tô". A narrativa convida o público a refletir sobre o momento de vida em que se encontra, sobre onde deseja chegar e sobre quem estará ao seu lado nessa trajetória. "Eu sou uma cooperativa. É só olhar onde eu tô pra você me entender", diz a locução, enquanto percorre cenas do cotidiano de famílias, empreendedores, estudantes, iniciativas sociais e do atendimento realizado pelos gerentes, mostrando que o Sicredi está presente no digital, no presencial e, sobretudo, nos momentos que realmente importam. Ao conectar o presente das pessoas aos seus projetos de futuro, o manifesto reforça que, para transformar planos em realidade, elas podem contar com o Sicredi em cada etapa da caminhada.A produção também reúne imagens do acervo pessoal de Ana Castela ainda criança com histórias de associados que, ao longo do tempo, contaram com o apoio do Sicredi para transformar projetos em realidade. O filme culmina com a cantora no palco de um show afirmando: "Eu conto com o Sicredi. E, gente, olha onde eu tô!", seguida do convite ao público: "E você, aonde quer chegar? Abra uma conta no Sicredi."Para o gerente de Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério de Lorenzo Leal, a campanha traduz de forma simples e autêntica a essência do cooperativismo. "Nosso principal ativo é a proximidade. Uma proximidade que se manifesta no presencial, no digital e, principalmente, naquilo que é essencial: apoiar nossos associados a prosperarem, superarem desafios e transformarem sonhos em realidade. O Sicredi tem o propósito de ampliar o acesso das pessoas aos serviços financeiros e, em um momento em que o mercado volta a registrar o fechamento de agências, seguimos caminhando na direção oposta, investindo em presença, relacionamento e escuta. Em média, inauguramos cerca de 200 agência s todos os anos. Nossa rede hoje é composta por mais de 3.000 pontos em todo o Brasil, com mais de 50 mil colaboradores. Quando dizemos 'Olha onde eu tô', mostramos onde o Sicredi está: ao lado das pessoas. E, ao mesmo tempo, fazemos um convite para que elas olhem onde estão hoje, onde desejam chegar e saibam que podem contar conosco para percorrer esse caminho", destaca.A campanha ganha ainda mais força ao incorporar uma releitura de Olha Onde Eu Tô, um dos maiores sucessos da cantora Ana Castela. O clipe oficial da música ultrapassa 65 milhões de visualizações no YouTube, reforçando a conexão da narrativa com um repertório já presente no imaginário do público.Lançamento e estratégia de mídiaA estreia aconteceu no dia 5 de julho, com a exibição do filme de dois minutos no intervalo dos principais programas dominicais. Ao longo do mês, a campanha terá desdobramentos em filmes de 60, 30 e 15 segundos nas principais emissoras de TV aberta do país — Globo, Record, SBT e Band.No ambiente digital, a estratégia contempla ações segmentadas em Instagram, Facebook, YouTube, G1 e Globoplay, ampliando o alcance da campanha por meio da combinação entre mídia de massa e inteligência de dados. Com foco nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, a expectativa é gerar cerca de 433 milhões de impactos.Ficha Técnica:Agência: HOC | House Of CreativityTítulo: Olha onde eu tôCCO: Fábio BernardiDiretor de Criação: Carlos Tevo FarnedaCriação: Fábio Bernardi, Carlos Tevo Farneda, Renata Leiria, Willian Santos, Daniel Jardim, Gabriel Gamba, Ellen BaldisseraHead de Serviços ao Cliente: Christiane LautertAtendimento: Jonathan Neuhaus, Mayara MendesEstratégia: Amora Marzulo, Raphael Rodrigues e Dora AssumpçãoProdução: Melissa BordinMídia e Canais: Denise Marusiak, Thais Rosa e Anelise ColpoProdutora de vídeo: NomadProdução Executiva: Sabrina ValDireção: Caio AbreiaDireção de Fotografia: Flávio ZangrandiProdutora de Som: DaHouse AudioProdução Musical: Silvinho Erné e Lucas MayerProdução Executiva: Andrea Oliveira e Carol MassetiAprovação pelo cliente: Valéria Leticia Ferreira, Kamila Simite e Rogério de Lorenzo Leal