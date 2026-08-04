Serviço vinculado à Secretaria Municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Social funciona na rua Paraíba, no bairro Vila Paes
Serviço vinculado à Secretaria Municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Social funciona na rua Paraíba, no bairro Vila Paes Foto: Prefeitura de Votuporanga
A Prefeitura de Votuporanga informa que o Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), serviço vinculado à Secretaria Municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Social, está atendendo em novo endereço. A unidade funciona na rua Paraíba, nº 3.618, no bairro Vila Paes.
O CRAM é um serviço especializado no acolhimento e atendimento às mulheres em situação de violência, oferecendo suporte psicológico, social e jurídico. O trabalho é desenvolvido por equipe técnica capacitada, que atua na orientação, no fortalecimento da autonomia e na garantia do acesso aos direitos das mulheres, contribuindo para o enfrentamento da violência e para o fortalecimento da rede de proteção.
Em 2025, o CRAM atendeu 682 mulheres, totalizando 3.025 atendimentos. Já no primeiro semestre de 2026, foram acolhidas 381 mulheres, em um total de 1.786 atendimentos, números que demonstram a importância do serviço para a rede de proteção às mulheres do município.
Além do atendimento especializado, o Centro também realiza encaminhamentos e articula ações com os demais serviços da rede municipal, assegurando acompanhamento humanizado e integrado às mulheres que buscam apoio.
O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-4172 ou pelo e-mail cram@votuporanga.sp.gov.br.
Serviço
Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM)
Endereço: Rua Paraíba, nº 3.618, bairro Vila Paes
Telefone: (17) 3426-4172
E-mail: cram@votuporanga.sp.gov.br
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.