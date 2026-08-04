Serviço vinculado à Secretaria Municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Social funciona na rua Paraíba, no bairro Vila Paes

publicado em 06/08/2026

Serviço vinculado à Secretaria Municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Social funciona na rua Paraíba, no bairro Vila Paes Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga informa que o Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), serviço vinculado à Secretaria Municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Social, está atendendo em novo endereço. A unidade funciona na rua Paraíba, nº 3.618, no bairro Vila Paes.O CRAM é um serviço especializado no acolhimento e atendimento às mulheres em situação de violência, oferecendo suporte psicológico, social e jurídico. O trabalho é desenvolvido por equipe técnica capacitada, que atua na orientação, no fortalecimento da autonomia e na garantia do acesso aos direitos das mulheres, contribuindo para o enfrentamento da violência e para o fortalecimento da rede de proteção.Em 2025, o CRAM atendeu 682 mulheres, totalizando 3.025 atendimentos. Já no primeiro semestre de 2026, foram acolhidas 381 mulheres, em um total de 1.786 atendimentos, números que demonstram a importância do serviço para a rede de proteção às mulheres do município.Além do atendimento especializado, o Centro também realiza encaminhamentos e articula ações com os demais serviços da rede municipal, assegurando acompanhamento humanizado e integrado às mulheres que buscam apoio.O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-4172 ou pelo e-mail cram@votuporanga.sp.gov.br.ServiçoCentro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM)Endereço: Rua Paraíba, nº 3.618, bairro Vila PaesTelefone: (17) 3426-4172E-mail: cram@votuporanga.sp.gov.brHorário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.