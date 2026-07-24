Espaço Sebrae, Sebrae Móvel e Conexão Liderança integram a programação do Festival Literário de Votuporanga entre os dias 8 e 16 de agosto

publicado em 04/08/2026

Entre os dias 8 e 16 de agosto, das 13h às 20h, o público poderá visitar o Espaço Sebrae e o Sebrae Móvel Foto: Sebrae

O Sebrae-SP marcará presença na programação do Festival Literário de Votuporanga (Fliv) 2026 com uma série de ações voltadas ao empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de lideranças. Entre os dias 8 e 16 de agosto, das 13h às 20h, o público poderá visitar o Espaço Sebrae e o Sebrae Móvel, instalados no Parque da Cultura, na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, em Votuporanga.Considerado um dos maiores eventos multiculturais do Estado de São Paulo, o Fliv reúne anualmente milhares de visitantes em uma programação gratuita que contempla literatura, música, teatro, oficinas, exposições e encontros com escritores. Neste ano, o Sebrae-SP amplia sua participação ao oferecer orientações empresariais e atividades voltadas à gestão e à sustentabilidade.Durante os nove dias de festival, consultores da instituição estarão disponíveis para atender gratuitamente empresários, microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas interessadas em abrir ou fortalecer um negócio. Os atendimentos incluem orientações sobre gestão financeira, marketing, formalização, planejamento e acesso às soluções oferecidas pelo Sebrae-SP.Além do atendimento ao público, o Espaço Sebrae receberá a programação do Conexão Liderança, iniciativa que promoverá encontros e reflexões sobre liderança, inovação e práticas ESG (ambientais, sociais e de governança), temas cada vez mais presentes no ambiente empresarial.Para a gerente regional do Sebrae-SP Iroá Nogueira Lima Arantes, a participação no FLIV reforça o compromisso da instituição em aproximar o empreendedorismo de diferentes públicos."O Fliv é um ambiente que estimula o conhecimento, a criatividade e a troca de experiências. O Sebrae-SP participa dessa programação levando orientação para quem deseja empreender, fortalecer seu negócio e desenvolver novas competências, mostrando que cultura, inovação e empreendedorismo caminham lado a lado", disse ela.Sebrae Móvel e Espaço Sebrae no Fliv 2026Data: 8 a 16 de agostoHorário: das 13h às 20hLocal: Parque da CulturaEndereço: Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada, Votuporanga (SP)Entrada: Gratuita