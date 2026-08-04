Certificação reconhece o Hospital pelo crescimento da eficiência no cuidado e papel decisivo na redução das filas de espera no SUS, enquanto a liderança reforça a importância de avanços no financiamento

publicado em 06/08/2026

Certificação reconhece o Hospital pelo crescimento da eficiência no cuidado e papel decisivo na redução das filas de espera no SUS, enquanto a liderança reforça a importância de avanços no financiamento Foto: Santa Casa

A Santa Casa de Votuporanga alcançou mais um marco importante em sua história de compromisso com a saúde pública. Na noite desta terça-feira (4/8), durante o Seminário SUS Paulista realizado em São Paulo, a Instituição foi homenageada com o Prêmio Acesso Hospitalar Tabela SUS Paulista, entregue pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.Representando o hospital na capital paulista, o gestor estratégico administrativo, Angelo Jabur Bimbato, e a gerente do convênio SUS, Alessandra Zanovelli, receberam o certificado assinado pelo Secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, e pelo consultor da OPAS e coordenador do Projeto de Regionalização, Renilson Rehem.O reconhecimento foi concedido na categoria de avaliação dos hospitais no Volume Assistencial de 5.001 a 10.000 internações por ano. A honraria destaca o desempenho da Santa Casa que combinou crescimento da produção hospitalar, eficiência assistencial e excelência no cuidado, contribuindo diretamente para ampliar o acesso da população aos serviços do SUS e reduzir o tempo de espera por atendimentos e procedimentos.Para o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero, a premiação celebra a dedicação de toda a comunidade hospitalar, mas também abre espaço para um diálogo necessário sobre a sustentabilidade financeira do setor filantrópico:"Esta conquista é motivo de imensa gratidão e orgulho para toda a Santa Casa de Votuporanga. Ela pertence a cada médico, enfermeiro, profissional da limpeza, administrativo e voluntário que se dedica dia e noite pelo bem-estar dos nossos pacientes. O Prêmio Acesso Hospitalar valida nossa missão de produzir com eficiência e reforça a importância da parceria com o Governo do Estado. No entanto, para que possamos manter esse ritmo de entregas e responder com solidez à demanda crescente da nossa região, é fundamental continuarmos avançando no fortalecimento do financiamento hospitalar. A Tabela SUS Paulista foi um passo histórico, mas precisamos evoluir constantemente na sua complementação e no suporte à Alta Complexidade, garantindo que o teto orçamentário acompanhe a real produção e os custos crescentes da saúde. Reconhecer o esforço dos hospitais filantrópicos passa também por assegurar um financiamento equilibrado que nos dê fôlego para continuar salvando vidas com a dignidade e a estrutura que a nossa população necessita."Já para o gestor estratégico administrativo, Angelo Jabur Bimbato, a premiação é o reflexo direto de um esforço coletivo e de uma gestão focada em resultados que transformam a vida das pessoas:"Receber esse prêmio em nome da Santa Casa de Votuporanga nos enche de orgulho, mas, acima de tudo, reforça a nossa responsabilidade com cada paciente que cruza as nossas portas. Combinar o aumento da produção assistencial com eficiência e humanização só é possível porque temos uma equipe comprometida em todas as pontas, além de diretrizes claras de gestão. É o reconhecimento de que o caminho que escolhemos — o de produzir mais e melhor para a nossa comunidade — está no rumo certo."A gerente do convênio SUS, Alessandra Zanovelli, destacou o empenho técnico e o trabalho integrado por trás dos números celebrados na capital:"Esse prêmio consolida o trabalho minucioso e diário de planejamento, monitoramento e execução do nosso convênio SUS. Alcançar essa eficiência no volume assistencial de 5 a 10 mil internações por ano significa que conseguimos otimizar nossos processos internos para colocar mais leitos e procedimentos à disposição de quem precisa, ajudando a acelerar a fila e a entregar um cuidado digno e de qualidade para Votuporanga e toda a nossa região."O prêmio reafirma o papel fundamental da Santa Casa de Votuporanga como pilar estratégico na rede pública de saúde do Estado de São Paulo, evidenciando que a excelência em gestão e o alto volume assistencial precisam andar lado a lado com a busca contínua por incentivos orçamentários, reajustes na remuneração de procedimentos que são assumidos por hospitais de Alta Complexidade e um financiamento pleno do SUS, haja vista que referida tabela de remuneração do Governo Federal encontra-se devassada há 23 anos.