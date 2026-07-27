Instituição que participa desde o início do festival promove palestras, oficinas e experiências práticas em diferentes áreas do conhecimento

publicado em 04/08/2026

Entre os destaques estão as participações de Gabriel Chalita, escritor e professor e Lucila Sciotti, Superintende de Operações do Senac São Paulo Foto: Senac

O Senac Votuporanga, instituição que está na origem do Fliv (Festival Literário de Votuporanga), juntamente com a Prefeitura desde 2006, quando o evento acontecia como uma feira de troca livros na praça da cidade, amplia a participação na 16ª edição do evento que acontece de 8 a 16 de agosto de 2026, no Parque da Cultura, com uma programação que reúne duas palestras, além das tradicionais oficinas e experiências práticas em diferentes áreas como cultura, criatividade, tecnologia, gastronomia, saúde, comunicação, moda e mundo do trabalho. Entre os destaques estão as participações de Gabriel Chalita, escritor e professor e Lucila Sciotti, Superintende de Operações do Senac São Paulo.Com o tema Criadores de Futuro: Literatura abrindo janelas para novos mundos, o Fliv convida o público a refletir sobre o poder transformador da literatura na formação de leitores, no incentivo à criatividade e na construção de uma sociedade mais crítica e conectada ao conhecimento. Em sintonia com a proposta, o Senac amplia a experiência de aprendizagem para diferentes campos do saber e do fazer.No dia 10 de agosto, Gabriel Chalita, o autor homenageado no Fliv, desenvolve a palestra Educar para a Convivência, tema do seu livro, voltada a profissionais da educação, no Centro de Convenções. Após a conversa, Chalita segue para o Espaço Conexão, onde participa de uma sessão de autógrafos. Já no dia 14, Lucila Sciotti, Superintende de Operações do Senac São Paulo, autora do livro Educar para o mundo do trabalho, conduz a palestra sobre a obra, trazendo reflexões e perspectivas sobre a educação profissional. Os interessados em adquirir seus livros poderão encontrá-los no estande da Editora Senac São Paulo, localizado no Espaço do Senac, com 50% de desconto.Entre os destaques da programação está o Espaço Biblioteca Senac, que retoma uma das ações que estão na origem do Fliv: a troca de livros. De 9 a 16 de agosto, o público poderá levar uma obra que já leu e escolher outra para uma nova leitura. Os participantes das oficinas também poderão receber livros por meio de vales distribuídos durante as atividades, com até dois mil exemplares disponíveis para doação. O espaço contará ainda com a venda de títulos da Editora Senac São Paulo.A programação também inclui oficinas práticas e interativas. Em tecnologia e criatividade, estão atividades como Desafio Maker: carrinhos em ação, 3 ângulos, 1 story, IA na produção de conteúdo e Criação de imagens com inteligência artificial. Na área da saúde, o público poderá participar de ações como Primeiros Socorros: Atitudes que Salvam Vidas, conduzida por estudantes do Técnico em Enfermagem, além de Simulação Realística de Parto Normal, Análise de Pisada e Aromas que Cuidam.Também fazem parte da programação oficinas de gastronomia, moda, comunicação e mundo do trabalho, com atividades como Do Seu Jeito: vista sua criatividade, Fala aí..., Dica de como falar em público e Quer Ser Jovem Aprendiz?. A programação contempla ainda experiências relacionadas à arquitetura, jardinagem, cuidados com a pele e segurança do trabalho.Para completar a experiência, o Senac terá outras atividades, como por exemplo, um espaço para fotos no estilo Polaroid. No Espaço de Atendimento do Senac, o público poderá conhecer a programação de oficinas da instituição no Fliv e consultar a oferta de cursos, além de registrar interesse nas formações disponíveis. Para participar das oficinas, os interessados devem se dirigir diretamente ao espaço destinado à atividade escolhida, onde receberão uma senha e aguardarão na fila para participação.“Participar do Fliv é reforçar o compromisso do Senac com uma educação que acontece para além da sala de aula. Cada oficina, conversa e atividade foi pensada para despertar interesses, incentivar a criatividade e mostrar que aprender pode ser uma experiência envolvente e transformadora. Esperamos que toda a comunidade venha compartilhar conosco essa grande celebração da literatura, da cultura e do conhecimento”, diz Eliane Godoi, Gerente do Senac Votuporanga.Para mais informações, basta acessar o link do festival, fliv.com.br.Fliv (Festival Literário de Votuporanga) 2026 - Criadores de Futuro: Literatura abrindo janelas para novos mundosData: de 8 a 27 de agosto de 2026Evento gratuito e aberto ao públicoInformações: https://eventos.sp.senac.br/evento/senac-no-fliv-2026/feed/Senac VotuporangaEndereço: Rua Guaporé, 3.221 - Nova Boa Vista - Votuporanga/SPInformações: www.sp.senac.br/senac-votuporanga