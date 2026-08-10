Dados recentes do Sistema Estadual de Transplantes mostram o grande impacto desse trabalho na nossa região

publicado em 12/08/2026

Foto: Santa Casa

A perda de um ente querido é sempre um momento delicado, mas um gesto de amor e solidariedade tem o poder de transformar a dor da saudade na esperança de um novo recomeço para quem precisa. Na Santa Casa de Votuporanga, esse ato de generosidade ganha força com o empenho da E-DOT (Equipe Hospitalar de Doação para Transplante), que atua com máxima dedicação, respeito e acolhimento para viabilizar doações e devolver a visão a tantas pessoas.Dados recentes do Sistema Estadual de Transplantes mostram o grande impacto desse trabalho na nossa região: de janeiro a julho de 2026, a Santa Casa foi o segundo hospital com maior número de doações de córneas em toda a área de cobertura, registrando 71 doações (26,5% do total regional). O resultado reflete a eficiência técnica da equipe e, acima de tudo, a sensibilidade no suporte prestado às famílias no momento do luto.Como funciona a doação de córneas e o papel essencial da E-DOTAo contrário da doação de órgãos sólidos (que exige morte encefálica), a doação de tecidos como a córnea pode ocorrer após a parada cardiorrespiratória (coração parado). Nesses momentos, a E-DOT entra em ação de forma rápida, cuidadosa e transparente:Orientação e Acolhimento Humanizado: A equipe conversa com os familiares para prestar apoio emocional, esclarecer todas as dúvidas e apresentar a doação de forma respeitosa.Processo Rigoroso e Seguro: O procedimento de captação é realizado por profissionais especializados, é rápido e não altera a aparência do doador, respeitando integralmente a dignidade do ente querido.Agilidade para Salvar Visões: As córneas viáveis são direcionadas ao banco de tecidos para transformar a vida de quem aguarda na fila de espera por um transplante.O enfermeiro Bruno Chiquetto, coordenador da E-DOT da Santa Casa, destaca a importância desse trabalho e a gratidão ao ato solidário das famílias:“Esses números mostram não apenas a eficiência do nosso fluxo assistencial, mas principalmente a generosidade das famílias que, mesmo diante de uma dor profunda, dizem ‘sim’ à doação. Nossa equipe atua para que todo o processo aconteça com total transparência, respeito e carinho. Cada doação representa a chance real de alguém voltar a enxergar e retomar sua rotina, e esse é o nosso maior combustível diariamente.”O poder da escolha: converse com a sua família!Para que a doação aconteça, a legislação brasileira determina que a autorização deve ser concedida obrigatoriamente pela família. Por isso, a atitude mais importante para quem deseja ser um doador de órgãos e tecidos precisa ser tomada ainda em vida: falar abertamente sobre a sua vontade com os seus familiares.A decisão de doar traz luz a um momento difícil, permitindo que a vida continue na história de outra pessoa. Avise sua família, apoie essa causa e ajude a multiplicar a esperança!