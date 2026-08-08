Grupo Munhoz, de Votuporanga, investe em capacidade produtiva, novos equipamentos e desenvolvimento de produtos para fortalecer sua presença no setor

publicado em 10/08/2026

Grupo Munhoz, de Votuporanga, investe em capacidade produtiva, novos equipamentos e desenvolvimento de produtos para fortalecer sua presença no setor Foto: Divulgação

O setor de colchões ganha um novo movimento estratégico em Votuporanga, tradicional polo industrial do interior paulista. O Grupo Munhoz, que já possui experiência na produção de espumas de alta performance por meio da Munhoz Soft, inicia uma nova etapa de atuação, com foco na fabricação e desenvolvimento de colchões.A expansão combina experiência industrial, tecnologia, investimentos em equipamentos e controle de qualidade, com o objetivo de desenvolver produtos capazes de atender diferentes perfis de consumidores e ampliar a presença da empresa no mercado nacional.Segundo a proposta apresentada pela empresa, a nova fase não representa apenas uma ampliação do portfólio. A estratégia envolve uma visão mais ampla do produto, acompanhando todas as etapas, desde a engenharia da espuma até o acabamento final.Investimentos e novos produtosEntre os movimentos dessa nova fase estão a ampliação da capacidade produtiva, investimentos em maquinário moderno e o desenvolvimento de novas linhas de colchões, buscando conciliar conforto, durabilidade e diferentes necessidades do consumidor.A iniciativa também pretende estreitar o relacionamento da empresa com parceiros, lojistas e o mercado nacional, fortalecendo a presença da Munhoz Soft em um segmento marcado pela competitividade e pela constante evolução tecnológica.Com estrutura e experiência acumuladas ao longo de sua trajetória industrial, o Grupo Munhoz aposta agora em um reposicionamento estratégico para ampliar sua participação no setor de colchões.De Votuporanga para o mercado nacional, a Munhoz Soft prepara uma nova fase de crescimento, tecnologia e inovação.