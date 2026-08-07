Suspeito tentou escapar dos policiais, caiu durante a fuga e afirmou ter adquirido o veículo por R$ 400 de uma pessoa desconhecida

publicado em 12/08/2026

Homem foi preso pela polícia (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu um homem na noite desta terça-feira (12), em Votuporanga, depois de encontrá-lo conduzindo uma motocicleta que havia sido furtada. Conforme informações da corporação, policiais realizavam patrulhamento pela região central quando receberam um alerta do Policiamento Rodoviário sobre o acompanhamento de uma Honda CG 125, levada em um furto ocorrido horas antes na área central.Os policiais rodoviários acabaram perdendo o veículo de vista. Diante disso, equipes da Atividade Delegada concentraram as buscas na zona Sul da cidade e encontraram a motocicleta na rua Tomaz Paes da Cunha Filho. O motociclista passou a fugir por diferentes vias do bairro e acabou sofrendo uma queda na rua Vitório Cavaleri, após perder o controle da direção.Mesmo depois de cair, o suspeito deixou a motocicleta para trás e tentou escapar correndo. Ele foi seguido pelos policiais, alcançado e abordado. Durante o interrogatório, declarou que tinha comprado o veículo por R$ 400 de uma pessoa que não conhecia, no bairro Matarazzo.Encaminhado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ), o homem foi apresentado à delegada responsável pelo plantão. Após analisar o caso, a autoridade policial manteve a prisão e determinou o registro da ocorrência como furto qualificado. O suspeito ficou detido e permanece à disposição da Justiça.