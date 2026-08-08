Do sonho de uma família e de um carrinho de cachorro-quente ao estabelecimento próprio, a Scooby Dog Lanches se consolidou oferecendo produtos artesanais, atendimento de qualidade e carinho em cada pedido.

publicado em 10/08/2026

Do sonho de uma família e de um carrinho de cachorro-quente ao estabelecimento próprio, a Scooby Dog Lanches se consolidou oferecendo produtos artesanais, atendimento de qualidade e carinho em cada pedido. Foto: Divulgação

A história da Scooby Dog Lanches começou em 12 de novembro de 2017, quando o casal Lilian Márcia e Eliseu Delfino decidiu transformar um sonho em realidade. O início foi simples: um carrinho de cachorro-quente instalado em frente à garagem de uma residência na Avenida Prestes Maia, próximo ao local onde hoje funciona a lanchonete. Na época, além de investir no próprio negócio, ambos também trabalhavam em uma fábrica de pães para garantir o sustento da família.Nos primeiros dias, o desafio foi grande. As vendas iniciais não foram suficientes para cobrir os custos da produção. Determinada a não desistir, Lilian reuniu familiares e amigos para uma inauguração especial e intensificou a divulgação nas redes sociais. A iniciativa marcou um novo capítulo na trajetória da empresa, que passou a conquistar cada vez mais clientes e a se tornar referência em qualidade e atendimento.Desde o início, o negócio sempre teve a participação da família. Lilian assumiu a cozinha e a chapa, Eliseu ficou responsável pelas entregas, enquanto a filha, Ketury Rebeca, passou a atuar no atendimento. Atualmente, ela também exerce a função de supervisora e continua sendo peça fundamental na administração da lanchonete.Hoje, a Scooby Dog Lanches conta com sede própria e uma equipe formada por cerca de 12 colaboradores, mantendo o compromisso de oferecer alimentos preparados diariamente, sempre com ingredientes frescos e muito capricho. O cardápio reúne lanches artesanais, opções vegetarianas, pizzas, açaí, batatas fritas recheadas, sorvetes trufados, sucos e diversas outras delícias preparadas na hora.Mais do que servir refeições, a empresa faz questão de preservar valores que acompanham sua história. A fé em Deus é apontada pelos proprietários como a base de toda a caminhada, refletindo na dedicação ao trabalho, no respeito aos clientes e no propósito de oferecer produtos de qualidade por um preço justo. Cada cliente é recebido com atenção e carinho, tornando-se parte da trajetória de crescimento da lanchonete.Outro diferencial é o amplo horário de funcionamento. A Scooby Dog Lanches atende diariamente, tanto no salão quanto pelo delivery, inclusive pelo iFood, permanecendo aberta até altas horas da madrugada. E os planos de expansão já estão em andamento: em breve, o espaço ganhará uma cafeteria, oferecendo cafés, salgados e outras opções para quem deseja começar o dia com um café da manhã especial.Localizada na Rua Presidente Dutra, nº 2.220, bairro Estação, a Scooby Dog Lanches funciona todos os dias a partir das 10h, exceto às quartas-feiras, quando o atendimento começa às 18h. Os pedidos podem ser feitos pelo telefone e WhatsApp (17) 99148-9180, além da plataforma iFood.Com uma história construída por muito trabalho, perseverança e gratidão, a Scooby Dog Lanches segue escrevendo novos capítulos e reafirmando o compromisso de oferecer sabor, qualidade e um atendimento acolhedor para toda a comunidade.Rua Presidente Dutra, nº 2.220, bairro EstaçãoWhatsApp (17) 99148-9180