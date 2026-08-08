Empresa reúne cinco amigos e ex-bancários com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro para oferecer soluções estratégicas e personalizadas a empresas e investidores

publicado em 10/08/2026

Empresa reúne cinco amigos e ex-bancários com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro Foto: Divulgação

Amizade que gera confiança, experiência que transforma investimentos em oportunidades e inovação para impulsionar negócios. É com esse propósito que nasceu a Sogima Agro Capital, empresa criada pela união de cinco amigos, todos ex-bancários, que juntos acumulam mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.Movidos pelo espírito empreendedor e pelo desejo de oferecer um atendimento próximo e de excelência, os sócios transformaram conhecimento, relacionamento e confiança em um novo conceito de atuação no mundo dos negócios.A Sogima Agro Capital oferece soluções financeiras estratégicas e personalizadas, desenvolvidas de acordo com as necessidades e os objetivos de cada cliente. A proposta é apoiar empresas em seus desafios, ampliar oportunidades, promover crescimento sustentável e construir parcerias de longo prazo.Embora tenha forte atuação no setor agropecuário, a empresa também atende organizações de diferentes segmentos da economia, sempre com uma abordagem individualizada e orientada às particularidades de cada negócio.Um nome que representa a históriaA própria marca carrega a essência que deu origem à empresa. Quando lido de trás para frente, SOGIMA revela a palavra AMIGOS.Mais do que uma brincadeira com as letras, a inversão representa a história dos cinco sócios e os valores que estão na base da atuação da empresa: amizade, união, transparência, proximidade e confiança.Essa identidade também se traduz na forma de se relacionar com clientes e parceiros, combinando a experiência adquirida no mercado financeiro com uma visão empreendedora e a busca constante por soluções inovadoras.Experiência e inovação a serviço dos negóciosEm parceria estratégica com a XP Investimentos, a Sogima Agro Capital amplia sua capacidade de oferecer conhecimento, oportunidades e soluções financeiras, contribuindo para o desenvolvimento dos negócios e para a construção de resultados consistentes.A combinação entre experiência, relacionamento próximo e inovação é o que sustenta a atuação da empresa e reforça seu propósito de transformar desafios em oportunidades e conectar pessoas, empresas e investimentos.Sogima Agro CapitalAmizade, experiência e inovação no mundo dos negócios.?? Avenida Wilson de Souza Fóz, nº 4720 – Bairro San Remo?? www.sogimaagrocapital.com.br