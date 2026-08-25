Entidade comemora quatro décadas de história em meio às mobilizações nacionais por reajuste salarial, melhores condições de trabalho e valorização da categoria

publicado em 28/08/2026

Filiados ao sindicato se mobilizam durante ação solidária de arrecadação de leite em benefício de instituições assistenciais da região Foto: Arquivo Pessoal

O Sindicato dos Bancários de Votuporanga e Região completou, no dia 1º de agosto, 40 anos de fundação. Criada a partir da mobilização liderada pelo bancário Adherbal Ronald Gallo, a entidade representa os profissionais da categoria e oferece assistência e benefícios aos trabalhadores da região. O aniversário ocorre em um momento de mobilização nacional dos bancários por reajuste salarial, melhores condições de trabalho e medidas contra o fechamento de agências. Na semana passada, a categoria realizou uma paralisação nacional de um dia para reivindicar aumento real dos salários, valorização dos pisos, reajuste dos vales-refeição e alimentação, melhorias na Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e a criação de um piso salarial para os trabalhadores de Tecnologia da Informação (TI). O presidente do sindicato, Valmir Benedito Polidoro, conversou com o jornal A Cidade sobre o andamento das negociações com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). “Sobre a paralisação dos bancários no último dia 20, foi um alerta para que a Febraban venha à mesa e apresente um índice que possa realmente ser levado para a categoria. Já foram realizadas 11 rodadas de negociação e o índice apresentado não repõe sequer a inflação acumulada no período”, afirmou. Em relação ao futuro da categoria, Polidoro avalia que os desafios devem continuar, especialmente diante da redução do número de bancários e do fechamento de agências físicas. “A categoria bancária vem diminuindo a cada ano. Com o fechamento das agências físicas, muitos colegas são demitidos e a população também sofre. O sindicato tem um papel muito importante tanto para os funcionários quanto para os clientes, pois luta para que essas unidades não sejam fechadas. Essa é uma batalha diária. O futuro deverá ser de muita luta, mas o sindicato continuará presente na defesa dos trabalhadores e da população”, destacou. Neste sábado (29), será realizado o quarto e último almoço em comemoração ao Dia dos Bancários, celebrado em 28 de agosto. Os outros três encontros aconteceram em Santa Fé do Sul, Jales e Fernandópolis. “Esses almoços são realizados há décadas. É uma forma de reunir os associados e seus dependentes em um momento de confraternização”, explicou Valmir.O fundador e primeiro presidente do sindicato, Adherbal Ronald Gallo, atualmente com 88 anos, também conversou com o jornal A Cidade. Ele recordou que a decisão de transformar a antiga Associação dos Bancários em sindicato surgiu diante da falta de representação da categoria na região. “De São José do Rio Preto até Santa Fé do Sul não havia nenhum representante dos bancários. Em Votuporanga, somente o Banco do Brasil chegou a ter 330 funcionários. Os bancários não tinham assistência. Eles pagavam um dia de serviço por ano ao sindicato de Rio Preto, mas não recebiam nenhum atendimento”, relembrou.